Slavni glazbenik suprugu je varao dok je bila trudna, a ova poruka ljubavnici sve je šokirala

Adam Levine, poznati pjevač grupe Maroon 5, bio je u središtu medijske pažnje u rujnu 2022. godine zbog optužbi za preljub. Naime, tada su u javnost dospjele informacije kako je Levine prevario svoju suprugu, manekenku Behati Prinsloo s modelom Sumner Stroh koja je na društvenim mrežama, točnije na TikToku, objavila video u kojem je tvrdila da je s pjevačem bila godinu dana u vezi. Stroh je ispričala u videu kako se osjeća iskorišteno jer je bila mlada i naivna. U trenutku dok je bio u vezi sa Summer, Adamova supruga bila je trudna s njihovim trećim djetetom. Ono što je zgrozilo obožavatelje slavnog glazbenika su poruke koje je izmjenjivao sa Sumner, a koje je ona objavila na TikToku. U jednoj poruci pitao je Stroh može li svoje treće dijete nazvati po njoj, a uskoro su na društvenim mrežama još dvije djevojke objavile poruke koju su dobivale od ovog glazbenika.

Tada se Adam odlučio obratiti javnosti objavom na Instagramu gdje je podijelio svoju verziju priču i nije negirao da je drugim ženama slao poruke, ali preljub nije priznao. - Trenutačno se o meni puno priča i ovom prigodom želim sve raščistiti. Loše samo prosudio komunikaciju, ali nisam imao aferu, iako sam prešao granicu tijekom prilično tužnog razdoblja moga života. U određenim trenucima razgovor je postao neprikladan, ali sredio sam to i djelovao proaktivno, rješavam to sa svojom obitelji. Moja supruga i obitelj su sve do čega mi je stalo na ovome svijetu. To što sam bio dovoljno naivan i glup da riskiram jedino što mi je uistinu važno, najveća je pogreška koju sam mogao napraviti. Nikad je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno - napisao je Levine na društvenim mrežama.

Supruga mu je oprostila ovakvo ponašanje i nikada u javnosti nije govorila o njegovom flertu s drugim ženama i to u periodu dok je ona bila trudna. Afera nije značajno utjecala ni na Levinenovu glazbenu karijeru. Grupa Maroon 5 nastavila je s nastupima i promocijama, iako je skandal privukao veliku pažnju medija. Levine je nastavio i svoju karijeru kao mentor u popularnom showu "The Voice" i skandal nije imao dugoročne posljedice na njegovu profesionalnu karijeru, ali je zasigurno utjecao na njegov javni imidž.