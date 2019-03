Slavna spajsica šokirala otkrićem: 'Seksale smo se!'

Bivša članica grupe Spice Girls Mel B sve je šokirala priznanjem kako je imala seksualne odnose s kolegicom iz grupe Geri Horner. Gostujući u showu Piersa Morgana, priznala je kako su tijekom turneja njih dvije često dijelile krevet i kako se seks jednostavno dogodio.

– Bile smo prijateljice i to se nekako dogodilo. Geri će me mrziti sada, no to je činjenica. Dogodilo se, smijale smo se tome i to je to – izjavila je Mel B koja nikada nije skrivala da je biseksualka.

Voditelj Piers Morgan rekao joj je da će ljudi, a pogotovo obožavatelji spajsica najvjerojatnije biti iznenađeni ovim priznanjem.

- Geri će me mrziti zbog toga jer je ona u svojoj otmjenoj seoskoj kući sa suprugom, ali to je činjenica - rekla je Melanie.

Ova njezina izjava navodno je zbilja naljutila Geri, a zbog ovog priznanja Mel B poludio je i Gerin suprug Christian.

Ova vijest dovela je u pitanje i cijelu turneju popularne ženske skupine i mediji u Velikoj Britaniji misle kako će se zbog ovog priznanja kolegice Geri povući i otkazati povratničku turneju.