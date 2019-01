'Spajsice' žele ponovno nastupati: Ove slavne pjevačice bi mogle biti novi članovi!

Mnogima omiljeni ženski bend, Spice Girls, navodno je u potrazi za novom, petom članicom.

Naime, nakon što je Victoria Beckham(Posh Spice) odbila dalje pjevati s njima, iako im je nastup na zatvaranju Olimpijskih igara 2012. polučio velik uspjeh, skupina je ostala bez bitne članice.

Jedna od preostalih "spajsica" Melanie Chisholm, pozvala je Saaru Aalto, finsku pop zvijezdu i bivšu natjecateljicu Eurosonga da popuni mjesto. Navodno je sve to počelo kao šala, no kako pišu britanski tabloidi, čini se da postoji šansa da je to istina. Melanie B izjavila je da bi možda radije prihvatila neku poznatiju osobu, kao što su Taylor Swift, Katy Perry i Adele.

Neki kažu da je ovakav razvoj situacije, pogotovo 20 godina nakon njihovog planetarnog uspjeha blago perverzan, no one mogu biti primjer da se ženska grupa ne mora raspasti nakon gubitka jednog člana, već može evoluirati.

