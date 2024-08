Slavna Slovenka koju Hrvati obožavaju priznala da je biseksualna: 'Ako Bog da, imat ću ženu i djecu'

I dok se mnoge regionalne pjevačice mogu samo ugledati na njezin izgled i talent, Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, u nekoliko je godina stvorila karijeru o kojoj mnogi mogu samo sanjati. Njezinoj pojavi nije mogao odoljeti ni jedan od najpoznatijih regionalnih izvođača Dino Merlin, koji je imao veliku želju s pjevačicom snimiti pjesmu 'Dođi'. Senidah je nastavila nizati rekorde, što je i pokazala mega hitovima ‘Mišići’, ‘Replay’, ‘100%’, ‘Behute’, ‘Fama’, ‘Balkanka’, ‘Samo uživaj’ koji broje nekoliko milijuna pregleda na glazbenoj platformi YouTube.

Ova regionalna kantautorica slovenskih, ali i crnogorskih korijena u više je navrata komentirala da voli ljude te da se ne opterećuje fizičkim karakteristikama, a o njezinoj se seksualnosti dosta nagađalo. Na pitanje bi li htjela imati ženu i djecu, Senidah je nedavno odgovorila: "Ako Bog da." "Ja sam sretna žena. Radim ono što volim, svakog dana sam sretna kad ustanem i sjetim se da se bavim glazbom, da sam ispunjena. Sve ono o čemu sam maštala mi se ostvarilo, skoro sve," rekla je u emisiji "Nešto drugačije".

Senidah je u istoj emisiji također otkrila je li ikada imala intimni odnos sa ženom. "Zašto to nekoga zanima? Je li ta djevojka gledala prethodnu emisiju gdje sam o tome pričala? Što, možda se od tad nešto promijenilo...? Znaš kako... Daj što daš! Ljubav je ljubav! Ne zanima me... Daj što daš," rekla je kroz smijeh. Inače, Senidah se proslavila pjesmom "Mišići", a još neke njezine pjesme poput "Behute", "Crno srce" i "Slađana" bile su tjednima među najslušanijima u Hrvatskoj.

- Ljubljana je moj dom. Rođena sam u Ljubljani pa bez obzira na to što mi je obitelj podrijetlom iz Crne Gore, pokupila sam nešto i od slovenskog mentaliteta. To ima više veze s poslovanjem i preciznošću u poslu, što mi je zapravo super. Volim putovati svagdje po regiji, ali i vratiti se kući jer je tamo mir - kazala je svojevremeno za časopis Story te dodala: - Ne smeta mi kada mi ljudi prilaze, ali zna mi smetati kada me netko potajno snima kad sam izvan scene ili kad putujem, što bi svakom smetalo. Ali drago mi je kad mi priđu ljudi jer žele zajedničku fotografiju, to je dio ovog posla, a posebno kad roditelji za svoju dječicu pitaju da se fotografiram s njima, to mi je slatko - priznala je atraktivna Senidah.

FOTO Senidah inače obožava nositi ekstravagantne modne kombinacije, a koje joj odlično pristaju!

A na pitanje nedostaje li joj onaj stari, jednostavan i anoniman život, ona je odgovorila: - To je individualan dojam, meni to ne smeta jer i dalje radim isto kao i prije, bilo da sam u Ljubljani, Podgorici ili Zagrebu. Kad nisam na sceni, nosim trenirke i udobne stvari, ne šminkam se, hodam gradom normalno, idem u restorane... Možda ljudi ne očekuju da će me takvu vidjeti pa nisu sigurni jesam li to stvarno ja, ali meni je to super!

