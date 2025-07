Slavna pjevačica o abortusima: 'Ne mogu se točno sjetiti koliko sam pobačaja imala. Četiri ili pet'

Britanska pjevačica Lily Allen otvoreno je progovorila o svojim iskustvima s pobačajima, kontracepcijom i društvenim pritiscima u najnovijoj epizodi svog podcasta 'Miss Me?', koji vodi s bliskom prijateljicom Miquitom Oliver. Četrdesetogodišnja umjetnica opisala je svoje reproduktivno zdravlje kao 'potpuni kaos', priznajući česte trudnoće prije ugradnje intrauterine kontracepcije. "Mislim da sam sada na trećoj, možda četvrtoj spirali. Prije toga, sve je bilo katastrofa. Doslovno sam stalno ostajala trudna, stalno", izjavila je Lily uz smijeh. U razgovoru s Miquitom, koja je dijelila slična iskustva, Lily je improvizirala na melodiju Sinatrine pjesme 'My Way': "Pobačaja... imala sam nekoliko… ali opet… ne mogu se točno sjetiti koliko. Mislim da sam imala četiri ili pet."

Miquita je odgovorila: "I ja sam imala otprilike pet! Lily, tako mi je drago što to možemo reći naglas bez da nas itko osuđuje. Bez osude. Imale smo otprilike isti broj pobačaja." Allen je potom podijelila anegdotu o trudnoći gdje je partner platio za pobačaj, što je u tom trenutku doživjela kao romantičnu gestu. "Sjećam se da sam pomislila - wow, kako romantično. A onda sam se zapitala: jesam li ja idiot? Što je tu romantično? Rješavanje problema?", prisjetila se.

Miquita je ponudila drugačiju perspektivu: "Ako oboje kažete 'ne želimo ovo', a on kaže 'nemam novaca, ali mogu to srediti' - pa to je nekako brižno." Međutim, Lily je ostala pri svom stavu. "Ne mislim da je to ni velikodušno ni romantično. Mislim, koliko to košta, 500 funti? Djeca su puno skuplja", zaključila je pjevačica.

Allen se osvrnula i na društvenu stigmu vezanu uz višestruke pobačaje. "Nekad me bilo sram reći da sam imala više od jednog pobačaja. Zašto, zaboga? Zašto bi me bilo sram? Imala sam ih nekoliko", iskreno je priznala. "Stvarno me ljuti kad vidim kako se na društvenim mrežama dijele samo ekstremni slučajevi kao opravdanje. Kao, 'mojoj teti bi trudnoća ubila dijete, pa je morala prekinuti'. Ma dajte. Zar nije dovoljno samo reći ne želim dijete? Doslovno, to je sasvim dovoljan razlog", dodala je.

Poznata kao zagovornica prava žena na izbor, Allen je javno istupila nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a o ukidanju prava na pobačaj 2022. godine. Na festivalu Glastonbury, zajedno s Olivijom Rodrigo, izvela je pjesmu 'Fu*k You' kao čin protesta. Kasnije je na Instagramu podijelila vlastito iskustvo s pobačajem, potičući žene da prestanu opravdavati svoje odluke.

"Većina ljudi koje poznajem, uključujući i mene, nije željela bebu u tom trenutku. I to je to. Ne moramo se nikome pravdati. Ne dugujemo nikome objašnjenje", poručila je tada. Osim iskustava s pobačajima, Allen je proživjela i teške trudnoće te tragične gubitke. Godine 2008. izgubila je dijete tijekom veze s Edom Simonsom iz Chemical Brothers-a, a dvije godine kasnije, u braku sa Samom Cooperom, izgubila je dijete u šestom mjesecu trudnoće, boreći se za vlastiti život zbog sepse.

"Zamalo sam umrla. Ali bila sam potpuno otupjela, nije me bilo briga. Upravo sam izgubila bebu i bila sam prazna. I to je najgore", ispričala je jednom prilikom. "Držala sam svoje dijete u rukama. Bilo je užasno i bolno - jedno od najtežih iskustava koje čovjek može preživjeti." Unatoč teškim iskustvima, Allen je postala majka dviju kćeri, Ethel (13) i Marni (11), iz braka s bivšim suprugom Samom.