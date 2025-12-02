Ana Rucner otkrila kako više nije u vezi s bubnjarom Markom Duvnjakom: Dalje idem sama

Na globalnoj manifestaciji One World, One Family koji je održan u Indiji, naša proslavljena violončelistica Ana Rucner je imala čast predstavljati Hrvatsku izvedbom djela velikog skladatelja Rudolfa Matza. Riječ je o međunarodnom događaju posvećenom otvaranju najveće besplatne bolnice za siromašne na svijetu, koji je okupio glazbenike iz 60 zemalja. Ana je poziv za sudjelovanje dobila od Borne Lulića, koji je koordinirao ovom organizacijom u ime Europskog Instituta za ljudske vrijednosti te je pozvao Anu da sudjeluje, a ona je dojmove s ovog događaja na kojem je postavila i rekord, pričala u razgovoru za Story.

- Sa zadovoljstvom sam prihvatila, te razmišljajući koja bi skladba bila najprikladnija u daljnjoj komunikaciji s osnivačem i dirigentom ‘Sai Symphony Orchestra’ Dimitrisom Lambrianosom odlučila sam se za djelo našeg priznatog skladatelja i violončelista Rudolfa Matza ‘Elegija’. ‘Elegija’ je djelo koje je Matz napisao za solo violončelo uzevši melodiju iz Međimurja ‘Vehni Vehni fiolica’ koja je naša vrlo popularna i autohtona pjesma te jasno predstavlja Hrvatsku, a ovo djelo je i njegovo najizvođenije djelo za violončelo - ispričala je Ana i otkrila kako je koncert ušao u Guinnessovu knjigu rekorda jer je okupio najviše glazbenika iz svijeta na jednom mjestu.

Dodala je kako su pripreme trajale četiri dana, a probe po cijele dane, desetak sati. - Ipak je tamo bilo više od 60 zemalja iz cijelog svijeta, uključujući Kinu, Japan, Veliku Britaniju, Novi Zeland, Portugal, Kolumbiju, Nigeriju, Jamajku, Srbiju i druge. Bio je to jedan vrlo zahtjevan projekt, a svaka zemlja izvela je prepoznatljivu pjesmu za svoje podneblje. - ispričala je glazbenica. Kaže kako je svatko izveo svoju solo točku, a tijekom koncerta koji je trajao četiri sata svu su dobili i dionice ostalih skladbi i pratili jedni druge kako glazba ne bi prestala ni u jednom trenutku. Ana Rucner uživa veliku popularnost u Kini gdje često nastupa, a prije dvije godine s njom je na turneji bio i njezin partner, bubnjar Marko Duvnjak, a na pitanje hoće li je opet pratiti na turneji u Kini, Ana je otkrila novosti u njihovom odnosu.

- Reći ću vam vrlo iskreno i iz srca. Koliko god mi mislili da dobro balansiramo u životu i kontroliramo situacije, stvari se katkad ipak poslože drugačije, točnije rečeno, onako kako i trebaju biti. Dalje idem sama. Na vaše pitanje hoće li mi se Marko i ove godine pridružiti u Kini, apsolutno da, jer smo u glazbi oduvijek bili odličan spoj. Dapače, prošli mjesec odradili smo nekolicinu vrlo uspješnih koncerata upravo u Kini i ponovno ćemo ako Bog da, jer iduće godine planiramo podužu turneju po kineskim gradovima te nas čeka još puno zanimljivih, zajedničkih nastupa. On je vrsan bubnjar, multitalentirani instrumentalist, osoba od povjerenja te mi je ogromno zadovoljstvo dijeliti s njime pozornicu! - rekla je Ana i dodala kako više neće davati izjave na ovu temu. Ana i Marko u vezi su bili od 2020. godine, a iz braka s Vladom Kalemberom glazbenica ima sina Dariana.