Slavna glumica šokirala javnost: 'Silovao me prijatelj. Nisam mogla pobjeći'

Američka glumica, dobitnica Emmyja i Zlatnog globusa, najpoznatija po ulozi detektivke Olivie Benson u seriji "Zakon i red: Odjel za žrtve", Mariska Hargitay (59) šokirala je svoje obožavatelje i javnost priznanjem da ju je prijatelj silovao kad je imala 30 godina.

"Uopće nije bilo seksualno. Bila je to dominacija i kontrola. Prejaka kontrola... Ta osoba bila mi je prijatelj. Poslije više nije. Pokušavala sam se na sve načine izvući iz toga, ali nisam mogla pobjeći jer me čvrsto zgrabio za ruke i držao ih. Nisam željela da taj teror eskalira u nasilje. Sad znam da je to već bilo nasilje, seksualno nasilje, ali bojala sam se da će postati i fizički nasilan. Jednostavno sam se 'smrznula', potpuno oduzela, što je uobičajen odgovor na traumu kad za žrtvu ne postoji opcija bijega", opisala je u eseju kojeg je objavili u sklopu magazina People.

Priznala je kako je tada umanjila važnost napada i, kako sama kaže, "pokušala ga je potisnuti duboko u pozadinu svojega uma kako bi mogla prebroditi traumu".

Suprugu, također glumcu Peteru Hermannu s kojim je u braku od 2004. godine, je rekla da ono što je proživjela nije bilo silovanje. Uz to je rekla kako je vjerovala kako je horor koji je proživjela zapravo "manji prekršaj", barem ga je ona tako protumačila jer se drugačije nije ni mogla ni znala nositi s bolnom stvarnošću.

"Iskustvo je bilo užasno, ali ono me ni u najmanjoj mjeri ne definira", zaključila je. Nakon toga osnovala je vlastitu zakladu Joyful Heart, koja pomaže zlostavljanoj djeci te žrtvama seksualnog napada i obiteljskog nasilja.

