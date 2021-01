Slavna glumica progovorila o rasizmu: 'Bilo je toliko agresivno da sam se morala vratiti u Indiju'

Indijska glumica i Miss svijeta 2000. godine Priyanka Chopra ostvarila je zavidnu slavu u SAD-u, zbog koje je jako zahvalna, no Amerika nije uvijek prema njoj bila tako draga.

U svojim iskrenim novim memoarima 'Nedovršeni', koji će svijetlo dana ugledati 9. veljače, ova glumica detaljno opisuje rasizam koji je svakodnevno proživljavala dok je pohađala američku srednju školu kada je imala 15 godina. Chopra, rođena u Indiji, piše da je zlostavljanje bilo toliko učestalo i agresivno da se morala vratiti u Indiju kako bi dovršila svoje obrazovanje.

"Shvatila sam to vrlo osobno. Duboko u vama, počinje vas izjedati", kazala je glumica za američki medij i nastavila:

"Zatvorila sam se poput školjke. Nisam htjela da me itko gleda, samo sam htjela biti nevidljiva. Moje samopouzdanje gotovo je nestalo. Iako sam se oduvijek smatrala samopouzdanom osobom, tada nisam bila sigurna u to gdje pripadam, ili uopće tko sam".

Bollywoodska zvijezda u Hollywoodu je stekla priznanja otkako je 2015. godine dobila glavnu ulogu u dramskoj seriji 'Quantico'. Chopra se s obitelji odlučila preseliti u SAD kad je imala 12 godina. Tri godine boravila je kod rođaka, preselila se u New York, zatim Indianapolis, pa Newton u Massachusettsu, gdje su stvari krenule na gore.

U svojim memoarima priznaje da bi joj druge tinejdžerice na hodniku dobacivale uvrede poput: "Smeđa, vrati se u svoju zemlju!" i "Vrati se na slona s kojim si došla". Glumica piše da je pokušala ignorirati nasilnike i utočište potražila kod bliske grupe prijatelja. Čak je i pokušala zatražiti pomoć savjetnika za usmjeravanje, ali bezuspješno.

"Iskreno, ni ne krivim grad. Mislim da su djevojke u toj dobi samo željele reći nešto što će mi naštetiti, što god to bilo", objašnjava. "Sad, s druge strane, mogu reći da to vjerojatno dolazi iz njihove osobne nesigurnosti. Ali u to sam vrijeme to shvaćala vrlo osobno", kazala je.