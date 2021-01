Melania Trump na Floridu stigla u potpuno drugačijem izdanju i haljini od 23.000 kn

Nakon što su jučer napustili Bijelu kuću bivši predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump uputili su se na Floridu. Odmah nakon izlaska iz aviona Melanija je ponovno privukla pozornost svojom odjevnom kombinacijom.

Iako je na izlasku iz Bijele kuće nosila elegantan crni kostim, štikle brenda Louboutin čija je cijena 800 dolara (oko 5000 kn) te skupocjenu Hermes Birkin torbu od krokodilske kože čija je cijena oko 70.000 dolara, odnosno oko 430.000 kuna, ovog je puta zablistala u haljini žarkih boja.

Foto: profimedia

Riječ je o modelu koji potpisuje modna kuća Gucci, a iako je trenutno rasprodana na internetu njezina cijena iznosi 3.700 dolara odnosno nešto više od 23.000 kn.

Haljinu je iskombinirala s elegantnim cipelama bez potpetice brenda Roger Vivier koje stoje oko 4.200 kn.

Foto: Stefani Reynolds - Pool via CNP/DPA/PIXSELL U.S. President Donald Trump, left, and U.S. First Lady Melania Trump, arrive to a farewell ceremony at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., on Wednesday, Jan. 20, 2021. Trump departs Washington with Americans more politically divided and more likely to be out of work than when he arrived, while awaiting trial for his second impeachment - an ignominious end to one of the most turbulent presidencies in American history. Credit: Stefani Reynolds / Pool via CNP | usage worldwide /DPA/PIXSELL