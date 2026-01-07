Nikolina je rođena kao Njegoš, a sada se bori s udvaračima: 'Krenula sam u avion, a on me pratio cijelo vrijeme'

Nikolina Kovačević (28) danas je jedno od prepoznatljivijih imena na regionalnoj influencerskoj sceni, gdje tisuće pratitelja svakodnevno prate njezine objave. No, iza fasade uspješne i samouvjerene mlade žene krije se duboka i teška životna priča o borbi za vlastiti identitet. Nikolina je, naime, rođena kao muškarac pod imenom Njegoš i prošla je dugotrajan proces tranzicije kako bi napokon živjela kao osoba kakvom se oduvijek osjećala. Njezin put nije bio nimalo lak, a o najmračnijim trenucima odlučila je progovoriti javno, bez zadrške, kako bi pomogla drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji i razbila predrasude koje još uvijek vladaju na Balkanu. Nakon transformacije Nikollini često šrilaze muškarci, a nedavno je u razgovoru za Mondo rekla kako joj se dogodila zanimljiva situacija u avionu.

“Jako sam zaljubljive prirode, uvijek sam zaljubljena, nikad nisam sama, ali nemam dečka. Za mene riječ dečko ima neku težinu, ali uvijek se nešto kod mene događa”, započela je Nikolina. “Sada kad sam dolazila u Beograd upoznala sam jednog dečka u avionu. Ušla sam u kafić kada prođeš check-in i on me je tu sve vrijeme gledao. Meni se on isto dopao na prvu, ali sam naravno držala do sebe. Krenula sam u avion i on je sjedio u prednjem dijelu, a ja sam sjedila u zadnjem. Išao je za mnom u zadnji dio i stajao pored mene cijelo vrijeme. I na kraju sam ja prošla prva i kada sam sjela došao je do mene i kažem mu – ‘Sjediš li ti ovdje?’ A on na engleskom – ‘Ne, ali bih volio.’ Sjedio je skroz na početku aviona i to mi je bilo najzanimljivije, kad sam krenula do WC-a pratio me je da me pita želim li doći kod njega. Ja sam naravno prešla, to mi se dopalo, ćaskali smo, popili kavu, upoznali se… to mi je baš bilo simpatično! Volim hrabrost, upornost”, zaključila je Nikolina, koja je rođena kao dječak po imenu Njegoš.

Iako je već s desetak godina shvatila da je zarobljena u pogrešnom tijelu, priznati to sebi i okolini bio je proces koji je trajao godinama. Najteže razdoblje, kako je sama ispričala, bio je pubertet, kada su hormoni počeli djelovati i tijelo se formiralo u smjeru koji nije osjećala svojim. Ta unutarnja patnja dovela ju je do teške depresije i suicidalnih misli. "Imala sam periode da gledam u jednu točku i da sam tri dana u depresiji, i to samo mama zna kako je bilo. A ja njoj ne mogu reći što mi je kad me pita. To je bila moja tajna jer sam ja naučena da je biti drugačiji loše i da sam ja zlo ovog svijeta", otvorila je dušu Nikolina. Vrhunac očaja dogodio se u osamnaestoj godini, kada je digla ruku na sebe i, kako kaže, jedva preživjela.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Taj tragičan događaj bio je prekretnica nakon koje je napokon smogla snage razgovarati s majkom. Upravo je majka postala njezin najveći oslonac i podrška na putu koji je uslijedio. Iako je otac, prema njezinim riječima, od Njegoša želio napraviti "muškarčinu", njezina obitelj, a pogotovo majka, na kraju ju je prihvatila i pružila joj bezrezervnu podršku, uključujući i onu financijsku koja je bila ključna za skupu operaciju promjene spola. "Obitelj mi je financijski pomogla. Da nije bilo njih, ne bih mogla sve izgurati s obzirom na to da je riječ o skupoj operaciji. Hvala im puno na tome", istaknula je u jednom intervjuu. S devetnaest godina napokon je započela proces tranzicije, odlučna da se izbori za sebe i postane ono što uistinu jest.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu

Put do konačne operacije bio je dug i iscrpljujuć, trajao je punih devet godina. Proces je uključivao odlaske psihijatru kako bi se utvrdilo da je zaista transrodna osoba, a nakon toga i endokrinologu te trogodišnju hormonsku terapiju. Tek nakon što je dobila sva potrebna psihijatrijska odobrenja koja su potvrdila njezinu psihičku i fizičku spremnost, podvrgnula se operaciji promjene spola u Beogradu. Cijeli proces hrabro je snimala i objavila na svom YouTube kanalu. Objasnila je kako joj je operacija bila nužna da bi se osjećala cjelovito i slobodno. "Želim je jer smatram da ne mogu živjeti ovako. Želim da ne moram nositi steznik, da mogu normalno odjenuti bikini, presvući se ispred prijateljice i da se ne moram kriti i stidjeti. Čak i da se mogu opustiti s partnerom jer mi je sve to stvaralo blokadu", pojasnila je Nikolina. Danas Nikolina živi život punim plućima, a o svojoj se priči ne srami govoriti. Nakon što je neko vrijeme provela na Malti, preselila se na Cipar, gdje radi kao hostesa i uživa u, kako kaže, puno otvorenijem i tolerantnijem okruženju nego na Balkanu. Postala je uzor mnogim mladim transrodnim osobama koje joj se svakodnevno javljaju tražeći savjet i podršku. "Ponosna sam na sebe i što sam se izborila za sebe, volim pričati o tome, jer onda ljudi znaju pravu istinu", izjavila je. Nedavno je javnost zaintrigirala i priznanjem o svom ljubavnom životu. U jednoj je emisiji otkrila da je u romansi s poznatim srpskim nogometašem koji ne igra u Srbiji, no nije željela otkriti njegov identitet. "Još smo u pregovorima… Pregovaramo. Ja želim nešto, on želi nešto drugo. Ja želim sve od njega. Valjda sam zaslužila sve, ali on ne želi dati sve", ispričala je Nikolina, ostavivši detalje obavijene velom tajne.