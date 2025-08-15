Slavna glumica nakon bolnog razvoda rijetko izlazi u javnost, sasvim se promijenila

Glumica Geena Davis zadnjih godina samo se u rijetkim prilikama pojavljuje u javnosti iako je prije često bila gošća na crvenim tepisima i omiljena u društvenim krugovima. Iz javnog života se povukla nakon teškog razvoda od bivšeg supruga, kirurga dr. Reze Jarrahyja. Prema riječima bliskih poznanika, upravo je on pokrenuo razvod nakon 16 godina braka, navodno zbog nepomirljivih razlika i napetih odnosa. Davis je svjetsku slavu stekla ulogama u filmovima Thelma & Louise i Bubimir, a iza sebe ima četiri braka, od kojih je posljednji trajao najduže. Razvod od Jarrahyja, finaliziran nakon pet godina sudske borbe, obilježen je nesuglasicama oko podjele imovine i skrbništva nad troje zajedničke djece. Prema izvorima, pravni troškovi premašili su 1,5 milijuna dolara, a proces je obje strane emocionalno i financijski iscrpio.

Poznata po svom angažmanu u promicanju rodne ravnopravnosti kroz vlastiti "Geena Davis Institute on Gender in Media", glumica je u više navrata javno govorila o seksizmu i neprimjerenom ponašanju u Hollywoodu. U dokumentarcu This Changes Everything prisjetila se neugodnih iskustava s početka karijere, uključujući situaciju na audiciji kada ju je redatelj natjerao da mu sjedne u krilo. Davis je tada opisala koliko joj je bilo teško reći "ne" te izrazila nadu da zahvaljujući pokretima #MeToo i Time’s Up današnje glumice neće prolaziti kroz slične situacije.

Slične priče podijelila je i 2017. godine, kada je ispričala kako ju je jedan poznati glumac i producent umjesto na audiciju pozvao na večeru, a nakon što je odbila, ulogu je dobila glumica s kojom je on započeo vezu. Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje na javnim događanjima, u kolovozu prošle godine zablistala je na premijeri filma Blink Twice, u kojem ima manju ulogu, odjevena u crvenu haljinu koja je privukla sve poglede. Unatoč tome, njezin se privatni život i izgled često komentiraju, a paparazzi su je u više navrata snimili u trenucima kada je djelovala iscrpljeno i povučeno iz javnosti.