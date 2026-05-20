#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
SVE JE STALO

Lara Brtan iz grupe Lelek podijelila emotivnu ispovijest o nesreći koja joj je promijenila život: Jedva sam preživjela

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju
20.05.2026.
u 13:43

Moj cijeli svijet okrenuo se naglavačke i dugo vremena više nisam znala kako će moja budućnost uopće izgledati.", napisala je na Instagramu

Lara Brtan, članica grupe Lelek podijelila je s pratiteljima na Instagramu svoju priču o događajima koji su je zadeseli prije dvije godine i koji su joj promijenili život. "Prije dvije godine moj se život potpuno promijenio u samo jednoj noći. Tek sam navršila 18 godina i umjesto da uživam u posljednjoj godini srednje škole i razmišljam o budućnosti, završila sam u bolnici nakon teške prometne nesreće koju sam jedva preživjela. Sve što sam poznavala odjednom je stalo. Moj cijeli svijet okrenuo se naglavačke i dugo vremena više nisam znala kako će moja budućnost uopće izgledati.", napisala je na Instagramu i u nastavku napisala kako se sve može promijeniti u kratkom vremenu.

2024. bila je jedna od najtežih, najčudnijih i najvažnijih godina u mom životu. No nekako, usred sve boli i neizvjesnosti, život mi je dao novu priliku. Iste godine dobila sam priliku postati dio jedne girl grupe i, iako nisam imala pojma kamo će me to odvesti, odlučila sam riskirati i vjerovati procesu. Sada, dvije godine kasnije, stojim ovdje kao članica te iste grupe i dobile smo čast predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Iskreno, da mi je netko to rekao dok sam ležala u bolničkom krevetu, nikada mu ne bih povjerovala. Život funkcionira na tako neočekivane načine. Nevjerojatno je koliko se brzo sve može promijeniti.

Kada danas pogledam unatrag, shvaćam da su me svaki težak trenutak, svako slomljeno srce, svaki pad i svaki izazov oblikovali u osobu kakva sam danas. Koliko god neki dijelovi mog puta bili bolni, zahvalna sam na svemu jer me upravo to dovelo ovdje. Eurosong je zaista bio jedno od najljepših i nezaboravnih iskustava u mom životu. Beskrajno sam zahvalna svojim djevojkama, svakoj osobi koju sam upoznala putem i svima s kojima sam imala priliku dijeliti pozornicu i ovo putovanje. Te uspomene ostat će sa mnom zauvijek. Ponekad u trenutku ne razumijemo zašto nam se neke stvari događaju, ali s vremenom sve počne imati smisla. Iskreno vjerujem da Bog ima plan za svakoga od nas i nekako je Njegov plan za mene bio veći i ljepši od svega što sam sama mogla zamisliti", napisala je Lana.
showbiz prometna nesreća Lara Brtan Eurosong Lelek

