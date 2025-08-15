Naši Portali
IBRICA JUSIĆ

Nemate pojma koliko sam suza prolio jer me Đelo nije uzeo u Dubrovačke trubadure. Poslije mi je priznao zašto je to napravio

VL
Autor
Toni Volarić
15.08.2025.
u 13:00

Knjigu "Čovjek bez kafića", nazvanu prema istoimenom Ibričinom starom albumu i pjesmi, napisao je bosanskohercegovački pisac, novinar i profesor književnosti, Amer Tikveša, U objavi izlaska knjige kaže se da nije riječ samo o životnoj priči, nego i o stručnoj analizi. Priča je to i o šansoni, njezinu nastanku i popularnosti u Europi i Hrvatskoj, Ibričinim višedesetljetnim nastupima na ulicama, ali i u prestižnim dvoranama svijeta

Jedna od knjiga koju bi svakako trebalo ponijeti na odmor posebno ako vam je sinonim za odmor bijeg od stvarnosti upravo je objavljena biografija Ibrice Jusića. Knjigu "Čovjek bez kafića", nazvanu prema istoimenom Ibričinom starom albumu i pjesmi, napisao je bosanskohercegovački pisac, novinar i profesor književnosti, Amer Tikveša. U objavi izlaska knjige kaže se da nije riječ samo o životnoj priči, nego i o stručnoj analizi. Priča je to i o šansoni, njezinu nastanku i popularnosti u Europi i Hrvatskoj, Ibričinim višedesetljetnim nastupima na ulicama, ali i u prestižnim dvoranama svijeta. Govori se dosta i o najvećim hitovima s kojima ga publika poistovjećuje a to su prije svih pjesme "Jubi sam jubi vašu kćer", "Mačka", "Dobro jutro Margareta", "U svakom slučaju te volim" i mnoge druge. Za sve koji ga, između ostaloga, poistovjećuju i s ljubavlju za pse, dobra je vijest da su njima posvećena cijela poglavlja. E sad, poznato je da većina nas, a posebno umjetnici s takvim karijerama i općenito životima, nerado zaranjaju u prošlost, ponovno proživljavajući neke od gotovo trideset tisuća dana i svega što su mu donijeli i odnijeli. No, za Ekran se govori bez zadrške.

Ključne riječi
showbiz ibrica jusić

