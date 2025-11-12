Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI POČETAK

Slavna glumica izbrisala sve fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i pokazala kako sad izgleda

Foto: Instagram
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 22:15

Amy Schumer je u prošlosti otvoreno govorila o svom putu mršavljenja, uključujući i svoje „strašno iskustvo“ s Ozempicom

Amy Schumer (44) izbrisala je sve svoje fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i dodala jednu novu objavu u utorak, 11. studenog. U novoj objavi komičarka i glumica pokazuje svoj najnoviji izgled, Valentino crvenu mini haljinu od svile i vune u obliku srca u kombinaciji s Chanel cipelama. "Večeras sam zapravo izašla iz kuće. Tko je ponosan?Osjećam se dobro i sretno. Izbrisala sam svoje stare slike bez razloga!", napisala je Amy u objavi na Instagramu.  Satima prije nego što je objavila ovu objavu, objavila je fotografiju svoje prve objave na Instagramu na Instagram storiju. "Moja prva objava na Instagramu. Izbrisat ću ih sve jer zašto ne?" napisala je.

Čišćenje njezinog Instagram profila od starih fotografija slijedi nakon što je objavila fotografije kojima je pokazala kako je izgledao njezin put do vitkije linije. Schumer je u prošlosti otvoreno govorila o svom putu mršavljenja, uključujući i svoje „strašno iskustvo“ s Ozempicom, otkako je otkrila da je imala liposukciju 2022. godine. „Dakle, isprobala sam Ozempic prije gotovo tri godine i bila sam prikovana za krevet. Povraćala sam i nisam imala energije. Ali drugi ljudi ga uzimaju i svi su dobro. Dakle, Bog ih blagoslovio.“, ispričala je jednom prilikom kakvo je njezino iskustvo s Ozempicom.  Tri godine nakon što je isprobala Ozempic, isprobala je i drugi lijek, Mounjaro. U ožujku 2025. Schumer je objavila Instagram video u kojem govori o svojoj drugoj dozi lijeka, rekavši da je imala „sjajno“ iskustvo.

U međuvremenu, nakon što je Schumer 2024. javno podijelila svoju "osobnu" dijagnozu Cushingovog sindroma, rekla je da se želi "zalagati za zdravlje žena". "Sramoćenje i kritika naših tijela koja se stalno mijenjaju nešto je s čime se suočavam i čemu svjedočim već dugo vremena", rekla je u videu na Instagramu. "Toliko želim da žene vole sebe i budu neumoljive kada se bore za vlastito zdravlje u sustavu koji im obično ne vjeruje.", poručila je.
Ključne riječi
showbiz Instagram kilogrami Amy Schumer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zlatan Zuhrić Zuhra
Video sadržaj
VELIKI JUBILEJ

Zuhra slavi 40 godina karijere, prijatelji će ga 'roštiljati' na posebnoj večeri

Zlatan Zuhrić – Zuhra počeo je 1987. u legendarnom radijskom tandemu Zločesta djeca na Radiju 101, a slavu je stekao kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj Večernjoj školi. Nakon toga je osvajao publiku kroz serije poput Cimmer fraj i Lud, zbunjen, normalan, vodio Zuhra light show i 69, posuđivao glas Morisu u crtiću Madagaskar i sudjelovao u nebrojeno projekata. Kada se sve sabere jasno je da se radi o jednom od najomiljenijih hrvatskih komičara!

Učitaj još

Kupnja