Slavna glumica izbrisala sve fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i pokazala kako sad izgleda

Amy Schumer (44) izbrisala je sve svoje fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i dodala jednu novu objavu u utorak, 11. studenog. U novoj objavi komičarka i glumica pokazuje svoj najnoviji izgled, Valentino crvenu mini haljinu od svile i vune u obliku srca u kombinaciji s Chanel cipelama. "Večeras sam zapravo izašla iz kuće. Tko je ponosan?Osjećam se dobro i sretno. Izbrisala sam svoje stare slike bez razloga!", napisala je Amy u objavi na Instagramu. Satima prije nego što je objavila ovu objavu, objavila je fotografiju svoje prve objave na Instagramu na Instagram storiju. "Moja prva objava na Instagramu. Izbrisat ću ih sve jer zašto ne?" napisala je.

Čišćenje njezinog Instagram profila od starih fotografija slijedi nakon što je objavila fotografije kojima je pokazala kako je izgledao njezin put do vitkije linije. Schumer je u prošlosti otvoreno govorila o svom putu mršavljenja, uključujući i svoje „strašno iskustvo“ s Ozempicom, otkako je otkrila da je imala liposukciju 2022. godine. „Dakle, isprobala sam Ozempic prije gotovo tri godine i bila sam prikovana za krevet. Povraćala sam i nisam imala energije. Ali drugi ljudi ga uzimaju i svi su dobro. Dakle, Bog ih blagoslovio.“, ispričala je jednom prilikom kakvo je njezino iskustvo s Ozempicom. Tri godine nakon što je isprobala Ozempic, isprobala je i drugi lijek, Mounjaro. U ožujku 2025. Schumer je objavila Instagram video u kojem govori o svojoj drugoj dozi lijeka, rekavši da je imala „sjajno“ iskustvo.

U međuvremenu, nakon što je Schumer 2024. javno podijelila svoju "osobnu" dijagnozu Cushingovog sindroma, rekla je da se želi "zalagati za zdravlje žena". "Sramoćenje i kritika naših tijela koja se stalno mijenjaju nešto je s čime se suočavam i čemu svjedočim već dugo vremena", rekla je u videu na Instagramu. "Toliko želim da žene vole sebe i budu neumoljive kada se bore za vlastito zdravlje u sustavu koji im obično ne vjeruje.", poručila je.