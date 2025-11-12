Drugačiji doček: Ovo je cijena za VIP stol za zagrebački nastup Aleksandre Prijović na Silvestrovo

Aleksandra Prijović nakon uspješnih koncerata u Areni Zagreb vraća se u našu metropolu te najavljuje nastup za Staru godinu.

Nakon najuspješnije regionalne turneje “Od istoka do zapada”, koja je obilježila 2023. i 2024. godinu i oborila sve rekorde posjećenosti, Aleksandra 31. prosinca priprema nezaboravan glazbeni doživljaj koji će biti nešto drugačiji jer kako su organizatori najavili Aleksandra će 31.12.2025., točno u 14:00 sati, zapjevati na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu. Kada su ulaznice puštene u prodaju odmah je došlo do zastoja i do otežane kupnje zbog velikog interesa publike.

Ulaznice su dostupne putem sustava upad.hr a raspon cijena je sljedeći: karta za Fan Pit iznosi 30 eura po osobi, a jedan VIP stol iznosi 700 eura, a za njim može biti maksimalno osam osoba, što bi značilo da je 87.50 eura po osobi. Aleksandra Prijović otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je putem Extra FM-a. Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta. "Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", otkrila je Prijović.