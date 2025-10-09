Slavlje u obitelji legendarnog splitskog glazbenika: 'Fala ti Bože na tome!'

Poznati splitski pjevač Matko Jelavić (67) na društvenim je mrežama objavio sretnu vijest. Naime, proteklog vikenda oženio se i njegov mlađi sin Sandro, a ponosni otac objavio je fotografiju mladenaca na Facebooku. Moj mlađi sin Sandro i njegova Bruna su se jučer OŽENILI! I da, da, u njenom prekrasnom trbuščiću će se još kratko skrivati moja unučica. Fala ti Bože na tome!, napisao je Matko.

Matko nikada nije krio da su njegov najveći životni uspjeh i ponos sinovi Marko i Sandro. Stariji sin Marko, diplomirani politolog, krenuo je očevim glazbenim stopama te već godinama uspješno pjeva i svira gitaru u splitskoj grupi Diktatori, a lani je postao otac sina Luke. Otac ga opisuje kao poštenog, temeljitog i pouzdanog čovjeka koji glazbi pristupa na drugačiji način. S druge strane, mlađi sin Sandro izgradio je karijeru u sasvim drugim vodama. Nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu, postao je cijenjeni i iskusni klupski menadžer, omiljen u svom gradu. No, Sandro se okušao i u politici, kada se prije nekoliko godina kao nezavisni kandidat našao na listi HDZ-a za splitsko Gradsko vijeće. "Sinovi su moj veliki ponos, mama i tata ih u svemu podržavaju", često ističe Jelavić, sretan što su oba sina izrasla u odgovorne i uspješne ljude, svaki na svom jedinstvenom putu.

Temelj stabilne i sretne obitelji Jelavić desetljećima je čvrst brak Matka i njegove supruge Mirjane. Njihova ljubavna priča započela je u mladosti, kada su oboje imali 22 godine. Matko je tada svirao u grupi Metak i završavao studij ekonomije, a sudbonosni susret dogodio se upravo u to vrijeme. Vjenčali su se tri godine kasnije na intimnoj ceremoniji sa samo 12 uzvanika. Zbog ljubavi i obitelji, Mirjana je donijela veliku odluku i odustala od studija prava kako bi se u potpunosti posvetila odgoju sinova Marka i Sandra. Danas, nakon desetljeća zajedničkog života, njihova je veza jača no ikad. "Vjenčali smo se jer smo se voljeli i vjerovali jedno drugome. Danas živimo u skladnom braku. Mirjana i ja smo jedno tijelo, to u šali često govorim. Provodimo puno vremena zajedno, kod kuće i na mojim putovanjima. U svemu smo zajedno", otkrio je pjevač tajnu njihova uspjeha, naglašavajući kako su upravo zajedništvo i podrška ključni za sretan obiteljski život.

Idiličan obiteljski život prije četiri godine nakratko je prekinula velika drama kada je Matko Jelavić preživio težak infarkt i, kako sam kaže, za dlaku izbjegao smrt. Sve je počelo s bolovima u trbuhu, zbog kojih je isprva mislio da je samo pokvario želudac. Srećom, kako bol nije prestajala, sam se odvezao na hitnu pomoć, ne sluteći da mu život visi o koncu. Liječnici su brzo dijagnosticirali infarkt te je završio na operacijskom stolu, gdje su mu ugrađena dva stenta. "Da sam ostao kod kuće i čekao da bol prođe, danas bi me moja obitelj oplakivala. Cijeli svijet mi se urušio, prepao sam se, naravno", iskreno je priznao Jelavić u razgovoru za medije, prisjećajući se najtežih trenutaka koji su potresli cijelu obitelj, a posebno suprugu Mirjanu. To iskustvo potpuno mu je promijenilo životne prioritete i natjeralo ga da "okrene ploču", promijeni prehranu i usvoji zdravije navike.

Glazbena karijera Matka Jelavića, koja traje desetljećima, neraskidivo je isprepletena s njegovim obiteljskim životom. Njegov sin Marko ne samo da je naslijedio glazbeni talent, već mu se ponekad pridruži i na pozornici, stvarajući posebne trenutke za pamćenje. Ipak, pjesma koja se smatra krunom njegove karijere i svojevrsnom neslužbenom himnom jest "Majko stara". "Ta je pjesma ujedinila Hrvate i ostavila snažan pečat. To je kruna moje karijere i cijele hrvatske glazbe", izjavio je glazbenik čiji je najveći hit preveden na brojne svjetske jezike. Jelavić je tijekom karijere, kako kaže, proputovao svijet, od Australije do Amerike i Kanade, no uvijek se vraćao u sigurno utočište – svojoj obitelji u Splitu. Iako je, prema vlastitim riječima, doživio brojne nepravde u glazbenom svijetu, nikada nije odustao od svog izričaja, pronalazeći najveću snagu i inspiraciju upravo u supruzi i sinovima, koji su oduvijek bili njegova najvjernija publika i najveća podrška.