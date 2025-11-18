Glumac iz hit serije otkrio da mu je dijagnosticiran rak: 'To nije vijest koju itko želi čuti'

Glumac iz serije "Uvod u anatomiju" James Pickens Jr. koji je više od 20 godina glumio dr. Richarda Webbera u ABC-jevoj hit seriji, objavio je videu na Instagramu u kojem je otkrio da je "živi dokaz" da rano otkrivanje raka prostate "djeluje". U razgovoru za Black Health Matters, 71-godišnji Pickens rekao je da je uvijek davao prioritet svom godišnjem sistematskom pregledu i napomenuo da je rak prostate prisutan u njegovoj obitelji. Kazao je da mu je 2024. godine njegov liječnik primarne medicine preporučio da posjeti urologa nakon što je krvna pretraga pokazala povišene vrijednosti koje su izazvale zabrinutost.

Biopsija je kasnije otkrila tumor, ali PET skeniranje je pokazalo da se rak nije proširio. Nakon toga je podvrgnut zahvatu uklanjanja dijela prostate. "To nije vijest koju itko želi čuti, ali iskreno, rak prostate je prisutan u mojoj obitelji. Moj otac ga je imao. Imao je mnogo braće, nekoliko njih ga je također imalo. Bio bih iznenađen da ga ja nisam dobio", rekao je slavni glumac. "Otkrili smo ga jako rano i mislili su da je to najbolji put. Imam rijedak varijantni oblik koji se ne viđa često. Htjeli su biti oprezni i držati sve pod kontrolom. Bio je dovoljno rijedak da su željeli biti sigurni da su sve provjerili više puta. Ali nikada nisu vidjeli slučaj koji je otkriven tako rano kao moj", otkrio je Pickens.

Pickens glumi dr. Richarda Webbera u seriji "Uvod u anatomiju" i dio je glumačke postave ove serije kroz 22. sezone. O svom angažmanu u seriji za The Hollywood Reporter rekao da je "bio zaista blagoslovljen što je glumio ovaj lik toliko dugo vremena". „Gledao sam kako se ovaj lik razvija tijekom više od 20 sezona, gledamo sam njegove uspone i padove, volio bih ga smatrati nevjerojatno ljudskim kroz sve ovo"; rekao je James o svom liku i seriji.