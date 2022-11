Sjećate se njih? Peggy i Bud Bundy iz Bračnih voda nasmijavali su nas '90-ih, a pogledajte kako danas izgledaju

Zvijezda Netflixove hit serije 'Ubojite prijateljice' Christina Applegate (50) bori se s multiplom sklerozom zbog čega se nedavno bosa pojavila na primanju svoje zvijezde na stazi slavnih u Hollywoodu. To je bilo njezino prvo javno pojavljivanje otkako joj je dijagnosticirana bolest. Glumica se na stazi slavnih pojavila u crnom odijelu, dok je u ruci imala štap bez kojeg ne može hodati. Poseban detalj imala je noktima. Naime, bijelim slovima napisala je ''fu MS'' (je*i se multipla sklerozo).

Ovom prigodom okupili su se njezini prijatelji i obitelji, ali i najveći obožavatelji. Glumicu je podražala i Katey Sagal, koja je glumila njezinu majku Peggy Bundy u hit seriji 80-ih i 90-ih ''Bračne vode'', ali i David Faustino, kojeg pamtimo kao najmlađeg člana obitelji, Buda. Inače, Applegate je glumila stariju kći Kelly.

Foto: Twitter Netflix

Katey se proslavila kao crvenokosa Peggy, a nakon te uloge imala je nekoliko epizodnih uloga u kriminalističkim serijama, posudila je svoj glas Leeli u Futurami i glumila u još nekoliko serija. Dok je 1991. snimala Bračne vode, Katey je zatrudnjela, a njezinu trudnoću su scenaristi uključili u seriju. No, u sedmom mjesecu trudnoće završila je na hitnom carskom te njezina beba nije preživjela, zbog čega su scenaristi njezinu trudnoću u seriji prikazali kao san.

S druge strane, David Faustino, koji je glumio Buda Bundyja, dosad je ostvario 150 uloga, a osim u glumi, okušao i u glazbenim vodama kao reper, a vlasnik je i noćnog kluba te restorana u Los Angelesu.

Podsjetimo, priznata američka glumica i dobitnica nagrade Emmy o svojim zdravstvenim problemima prvi put javno je progovorila u kolovozu 2021.

- Pozdrav, prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti. Težak je to život. Ali, kao što svi znamo, mora ići dalje. Osim ako ga neki š**** ne zaustavi - ispričala je.

Zbog zdravlja je drastično promijenila svoje životne navike i izbacila je meso iz prehrane i trudi se izbjegavati stresne situacije, a tijekom ovih teških godina najveća podrška joj je suprug Martyn LeNoble s kojim ima kćer Sadie Grace.

