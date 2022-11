Razvedena novinarka postala je španjolska kraljica: Nazivali su je sluškinjom, a danas je jedna od najmoćnijih žena

Španjolski kralj Filip VI i kraljica Letizia stigli su u prvi službeni posjet Hrvatskoj. Iako su u fokusu posjeta bila politička pitanja i odnosi dviju država, veliko zanimanje javnosti privukla je upravo španjolska kraljica, mnogima najljepša, ali i najbolje odjevena članica kraljevskih obitelji. Njezin život nije tipična priča o princezi koja je postala kraljica, njezin život isprepleten je intrigama, a ona je žena koja je srušila barijere.

Letizia je rođena u španjolskom gradu Oviedu 1972. godine, a najstarija je kći medicinske sestre Marie de La Palome Rocasolano Rodriguez i novinara Jesusa Josea Ortiza koji su uz nju imali i kćeri Telmu i Eriku. Od malena, roditelji su inzistirali da pohađa brojne aktivnosti, a škola joj nikad nije bila problem. Letiziji je novinarstvo bilo u krvi pa nije ni čudo što je krenula stopama svoga oca. Diplomirala je informacijske znanosti i novinarstvo na sveučilištu Complutense u Madridu, a potom je magistrirala audiovizualne komunikacije. Već na studiju krenula je graditi novinarsku karijeru. Prvo je radila u novinama La Nueva España, a potom je u glavnom gradu španjolske započela njezina televizijska karijera. Prvi televizijski angažman bilo je na španjolskoj inačici Bloomberg TV-a, potom i na CNN Plusu, kao i nacionalnoj televiziji Television Española. Kao kruna njezine karijere stigla je i prestižna novinarska nagrada za postignuća novinara mlađih od 30 godina.

Foto: Dario Grzelj/HINA/POOL Zagreb, 16.11.2022. - Svečana večera koju u čast španjolskog kralja Filipa VI. i kraljice Letizije daju predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović. Na fotografiji kraljica Letizia, španjolski kralj Filip VI., predsjednik Republike Zoran Milanović, Sanja Musić Milanović. Photo: Dario Grzelj/HINA/POOL/PIXSELL Photo: Dario Grzelj/HINA/POOL/PIXSELL U svom životopisu ima javljanje uživo iz Amerike nakon napada 11.rujna, ali i izvještavanje s prve crte bojišnice u Iraku, a upravo joj je jedan teren i javljanje uživo u rodnoj Španjolskoj promijenilo život. Godine 2002. poslana je na sjever Španjolske kako bi napravila priču o potonuću naftnog tankera Prestige i potencijalnoj ekološkoj katastrofi, a tamo je stigao i budući prijestolonasljednik, princ od Asturiasa, princ Filip IV. Iako su se upoznali godinu dana ranije, ljubav je planula tek nakon ovog susreta. A koliko je Letizia bila vješta u čuvanju privatnog života govori podatak da je od 1998. do 1999. godine bila u braku s profesorom književnosti Alonsom Guerrom, a vezu s kraljem Filipom uspješno je krila do objave zaruka 2003. godine

Španjolci su bili u šoku jer nitko nije znao da tada princ, ima posebnu ženu u svom životu, pogotovo ženu koja ne potječe iz plemićke obitelji, a i razvedena je. Iako su mediji tada očekivali skandal, budući da je Letizia ostala u dobrim odnosima s bivšim suprugom, Filip je od početka bio upućen u priču pa su brzo odustali od javnih prozivki. Vjenčanje je održano 22. svibnja 2004. godine u katedrali Santa Maria la Real de la Almudena u Madridu. Nosila je tradicionalnu vjenčanicu Manuela Pertegaza, omiljenog dizajnera njezine svekrve, kraljice Sofije, a šlep dugačak 4,5 metara bio je prekriven cvjetovima ljiljana i jagoda te je imao poseban vez. Veo je padao tri metra iza nje, a bio je učvršćen tijarom s pruskim dijamantima

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, Spain's King Felipe and Queen Letizia arrive at the opening ceremony of the 'Picasso Year' commemorative activities at Reina Sofia museum in Madrid, Spain, September 12, 2022. REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS Kako to biva, o kraljevskom braku napisane su i knjige, a Letiziju nije štedjela autorica Isidre Cunill Sanz napisavši knjigu ''Letizia Ortiz - republikanka na dvoru kralja Carlosa I'' koja se u knjizi dotakla i njezinih tajnih ljubavnika, ali i odbojnog stava prema crkvi i monarhiji, a spomenula je i navodni pobačaj. Ubrzo su postali roditelji dviju djevojčica, 2005. godine su dobili Leonor, a 2007. Sofiju.

Njihov brak započeo je idilično, no tri godine nakon dogodila se tragedija. Naime, njezina mlađa sestra Erika, koja je navodno bila opsjednuta Letizijom, predozirala se i preminula.

Nova drama odvila se 2014. godine kada je tadašnji španjolski kralj Juan Carlos, poznat po brojnim skandalima, odlučio abdicirati u korist sina, no iza odlaska s prijestolja krili su se sebični razlozi budući da je tadašnji kralj bio optužen za financijske malverzacije. Ceremonija krunidbe novog kralja Filipa održana je u kraljevskoj palači u Madridu, a Letizia je tada osvojila srca i simpatije Španjolaca budući da je prva kraljica španjolske krvi, jer je Filipova majka Sofija rođena u Grčkoj.

Tada su krenule glasine da je operirala nos,što je kasnije i sama priznala, ponovo su se pojavile navodne tvrdnje o pobačaju, a u javnost je isplivala i informacija kako Juan Carlos ne podnosi Letiziju te da ju je nazivao sluškinjom i ismijavao zbog podrijetla.

Život na kraljevskom dvoru prošlog ljeta postao je i dokumentarna serija koju su Španjolci pratili s velikim zanimanjem. Naime, prikazivala se serija ''Los Borbones, una familia real'', u čijem je fokusu život njihove kraljevske obitelji a četvrti nastavak koji je nastao kombinacijom arhivskih snimki i neobjavljenih intervjua, bio je prava poslastica. Novinarka Ana Pastor tako je dala najbolji uvid u teror koji je Letizia proživljavala.

Foto: POOL/REUTERS Spain's King Felipe VI and Queen Letizia walk together after the coffin of Queen Elizabeth II is carried out of Westminster Abbey during her funeral in central London, Monday, Sept. 19, 2022. The Queen, who died aged 96 on Sept. 8, will be buried at Windsor alongside her late husband, Prince Philip, who died last year. Frank Augstein/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS

-Znala sam da se kralju u to vrijeme nije sviđala novinarka i da je na razne načine pokušavao spriječiti Filipovu vezu s njom. Ono što nisam znala je da je postojala cijela kampanja orkestrirana protiv Letizije i izvana i iznutra, toliko brutalna da joj je zadala samo brige- otkrila je Pastor.

Kraljica Letizia i kralj Filip uspjeli su prebroditi sve nedaće, a danas je postala jedna od najmoćnijih žena u Španjolskoj, miljenica javnosti i ikona stila koja oduševljava svojom karizmom.

