Slušatelji narodnog nisu zadovoljni promjenom: Od mene palac dolje, bili ste posebni, a sada ste kao i svi ostali

Radio narodni jučer je službeno ugašen i na njegovim frekvencijama sada je bravo. Promijenilo se gotovo sve – od imena, preko sadržaja, produkcije, weba i aplikacije, do vizualnog identiteta. Promjena koja je najteže pala slušateljima ovog radija je činjenica što će pod novim imenom u programu odsada puštati i stranu glazbu, a prepoznatljivost narodnog je bila baš u tome da su puštali isključivo domaće pjesme. Taj novitet nije baš naišao na odobravanje slušatelja i dali su to jasno do znanja u komentarima na službenoj Facebook stranici.

- Totalno sam iznenađena, jer ste promijenili baš ono najvažnije - stvar koja vas izdvaja od drugih! Pa to je danas najvažnije.

Slušala sam najviše vas baš zato što sam znala da su tu domaćice. Samo ako mi se pjesma ne bi sviđala prebacim malo na Otvoreni pa ajd koja strana, ali znaš da se vraćaš na Narodni! Baš mi je žao. Sad ste samo jedna od mnogih sličnih stanica.

A, nek vam je sretno! Užas, katastrofa, jedina poštena stanica s doma om glazbom i u..bali sad stranu glazbu da mi se sluša strana glazba onda bi antenu ili koju drugu radio postaju slušala. Bože vidla žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu. Slušala sam vas iz razloga što je bila samo domaća glazba . Po tome ste bili posebni. Sad ste kao i svaka druga stranica , s obzirom da će ići i strano. Od mene palac dolje. Narodni je bio savršen, jedina radio stanica di puštaju samo domaće, dok ostale više strane nego domaće. Baš bez veze. Ne podržavam, jučer kao dvije strane, danas više ne budu samo dvije i tako dalje. Narodni je bio najslušaniji zahvaljujući narodu i našim pjesmama. Možeš kupiti radio ali ne narod! - poručio je nezadovoljni dio slušatelja.

Foto: Facebook