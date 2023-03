Sjećate li se Vite Maslačak? U show se vraća četvrti put i ima novo ime. Ljubila je Nevena i Josipa

Četvrti put u show 'Ljubav je na selu' vraća se diplomirana pravnica, likovna umjetnica i performerica Dan Phillip. Mnogi su je zapamtili pod pseudonimom Vita Maslačak, a u 12. sezoni gledatelji su je ponovno upoznali pod pseudonimom Ivanka Milutinović. U toj sezoni njen odabranik bio je Dušan Golubovac, no završila je na farmi kod Josipa Tratnjaka. Gledatelji su je tada zapamtili jer je poljubila Josipa, a nakon njega i njegovu 'zlatnu djevojku' Gabrielu Kamenečki.

''Sama Ivanka jest administratorica i to vojvođanskog podrijetla. Zašto to ističem: zato jer je njezina baka rođena u Vojvodini i bavila se istim zanimanjima cijeli život, baš kao i Ivanka sada. Radi na strojevima i sa strojevima preko dana, a kada dođe kući, istražuje povijest realityja da bi u konačnici napravila sama svoj'', izjavila je tada. U sljedećoj sezoni pojavila se kao Milena Kobajashi ex Karađorđević.

"Milena je kao domina i kao Most na rijeci Kwai u jednom, jer kad dođe, ruši i uruši, bez milosti, bez kajanja. Bukvalno iskrena i strastvena, požrtvovna, puna empatije, ona je prava pjesnikinja u duši. Postala je subito, moram to priznati, miljenica TV i internet gledateljstva. Milena je brend samo takav'' rekla je tada.

Na brzim spojevima je te sezone Nevenu Landeku dala ruski poljubac, a s njim je plesala na tulumu. Ipak, nije joj se svidjelo što je shvatila da on pažnju posvećuje Marijani Vukelić. Na ruski način poljubila je farmera i jutro nakon tuluma. Samo nekoliko dana kasnije, ipak, bacila je veo koji je sama donijela u show i odlučila napustiti 'Ljubav je na selu'. Nevenu je poručila da za nju više ne postoji.

Kandidatkinju ćemo gledati i u 15. sezoni, a osmislila je i novi alter-ego. Kratko je najavila da će se sada zvati Alta, te da joj je prezime Mira.

Osim nje u show se vraća i Paulina Tomičić (43). Obožavatelji showa već je dobro znaju iz 10. sezone kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže, a bila je i u internacionalnoj sezoni showa kada je pokušala osvojiti Kanađanina Srećka Ponjavića.

Paulina Tomičić dolazi iz Siska i po zanimanju je kuharica, a radi u bolnici u Sisku. Iz showova su gledatelji vidjeli da je jako emotivna, što kaže i sama za sebe, a voli i pomagati drugima. Rekla je da joj je najveća mana što na druge misli više nego na sebe. Voljela bi upoznati nježnog, emotivnog muškarca, a izgled i godine nisu joj presudni u tome. Smatra kako će se na farmi odlično snaći jer je to već iskusila, a zna raditi sve poljoprivredne i kućanske poslove.

Inače, gledatelji će se vjerojatno sjetiti njezine "romanse" s najvećim zavodnikom showa Jovanom Karapandžom. Paulina i Jovan 'kliknuli' su odmah, a strasti su izmjenjivali u bazenu na prvom tulumu natjecatelja i kandidata.

No, Jovan je Paulinu ubrzo izbacio, što mu je ona jako zamjerila. Ipak, ostali su prijatelji. Strast među njima ponovno je buknula na finalu desete sezone kada su se okupili svi farmeri i kandidatkinje kada su se ljubili na klupi, a Paulina je predložila Jovanu da odu u njezinu sobu. Ipak, nakon snimanja krenuli su svatko svojim putem.

