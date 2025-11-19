Sjećate li se nje? Udala se Victoria iz 'Ljubav je na selu', u showu se pojavila u vjenčanici

Victoria Memić, manekenka i jedno od prepoznatljivih lica popularnog reality showa 'Ljubav je na selu', nedavno je iznenadila i obradovala svoje brojne pratitelje viješću o ulasku u brak. Ovu radosnu objavu podijelila je putem svog Instagram profila, priloživši emotivan videozapis koji je uhvatio najljepše scene s vjenčanja održanog u glavnom gradu, Zagrebu.

Na kratkoj snimci, Victoria je zračila u prekrasnoj bijeloj vjenčanici, krećući se prema svom budućem suprugu. Video je prikazao detalje intimne ceremonije, uključujući i dirljiv trenutak izmjene vjenčanog prstenja, uz neprestane osmijehe i nježne poglede zaljubljenog para, prenosi RTL.hr. Uz samu objavu, dodala je tek emotikone srca i sklopljenih ruku, jasno poručujući da su riječi u tom trenutku bile nepotrebne. Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu vijest, a čestitke su se odmah počele nizati u komentarima. "Čestitam vam od srca i sretno vam", "Predivni ste, čestitamo draga Viktorija", samo su neke od brojnih poruka podrške koje su joj uputili pratitelji.

Podsjetimo, u showu smo gledali kako su Victoria Memić i Radoslav Biskupović iznenadili sve svojim zarukama u velikom finalu ''Ljubav je na selu'' koje su Irena, Ines i Suzana proglasile lažnima. Svi su se pitali jesu li zaruke prave ili nisu, a nijedan nikada nije demantirao činjenicu da su se zaručili. Ipak, Victoria je na TikToku otkrila kako je Radoslavu vratila prsten, a onda se predomislila. "Ljudi, možete nagađati, samo mi znamo pravu istinu. Ili možda i nisam vratila prsten", napisala je tada.

Victoria je ranije za RTL.hr progovorila o zarukama s Radoslavom. – Za mene je show završio. Mnogi krivo izgovaraju moje ime, a ja se zovem pobjeda (Victoria). Ja sam ovu igru odigrala, nisam se bez veze pojavila u vjenčanici, a završilo je da me se prosi. Svojom pojavom pokazala sam koliko je ljudi neuko, zavidno i zlobno, a prava ljubav kad se dogodi, ne bira ni vrijeme ni mjesto ni godine ni oblik. Oni koji me ne poznaju ne mogu biti mjerodavni, ne zamaram se o nagađanjima o mom životu. Imam oko sebe mali, ali iskren krug ljudi. Obitelj mi je na prvom mjestu koja me podržava u svemu. To je sve što ću za sada reći – rekla je.