Sjećate li se Izolde i Eleonore iz spota za pjesmu 'Julie' Danijela Popovića? Danas puno drukčije izgledaju

Možda vam na spomen imena Eleonora i Izolda Barudžija neće odmah biti jasno o kome je riječ, ali ako vam kažemo da su sestre Barudžija bile glavne zvijezde u spotu za pjesmu Julie Danijela Popovića, zasigurno ćete se sjetiti dviju zgodnih plavuša koje su 80-ih godina slavu stekle ovim hitom.

Sestre Barudžija bile su prateći vokali Popoviću u pjesmi s kojom je išao na Eurosong. Godinu dana kasnije Izolda je opet okušala sreću na Eurosongu i to u duetu s Vladom Kalemberom. Spot koji je snimljen za njihovu pjesmu "Ciao amore" imao je nekoliko kadrova u kojima se Izolda kupala u toplesu i zato neke televizije spot nisu htjele emitirati.

Izolda se kasnije sa suprugom, gitaristom Zlatkom Manojlovićem preselila u Njemačku i nastavila baviti se glazbom.

Radi kao profesorica na glazbenoj akademiji, a Eleonora je ostala u Beogradu i udala se za glazbenog producenta Zorana Tutinovića s kojim ima dvoje djece.

Mnogi su se ponovno prisjetili pjevača Popovića jer je njegov sin Sebastian, također glabenik, trenutačno jedna od zvijezda realityja 'Ženim sina?' koji se prikazuje na Novoj TV. Sebastian nam je otkrio da će se i uz njegovu majku u showu pojaviti i Daniel.

- Mama bi trebala biti stroga, ali mislim da će biti pravedna. Istina je da puno očekuje, ali puno i daje. Nekim curama će to možda biti previše. - govori nam Sebastian o očekivanjima mame Sanje. Sinu će oko odabira buduće partnerice uskočiti i tata Daniel. - Neću puno otkrivati, ali mogu reći da je tata također svratio da me navede na pravi put - otkrio nam je Sebastian. Zanimalo nas je je li mu poznato prezime pomoglo ili odmoglo u ljubavnim odnosima, je li bilo djevojaka koje su s njim bile samo jer je dio estrade? - Dok sam bio mlađi, moram priznati da je bilo takvih slučajeva. Pomoglo mi je, no nikad si nisam dozvolio da budem izabran jer da jesam možda bi mi i odmoglo.

