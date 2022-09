Nekoć jedna od najljepših žena svijeta, a sada ju je teško prepoznati: 'Kako ona očekuje da je podržavamo?'

Pjevačica Lana Del Rey (37) dugo je izbivala iz javnosti, čak dvije godine, no lani je izdala dva albuma. Međutim, iako je za njih dobila brojne pohvale, nije nominirana za ovogodišnje Grammyje. Ovog vikenda ulovljena je u izlasku u Malibuu s prijateljima, a pojavila se u širokim trapericama i kratkom topu preko kojeg je zavezala košulju. Na rukama je nosila crveni Chanel ruksak, a kosu je svezala u "kikice".

Foto: profimedia

Fotografije pjevačice brzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni su počeli komentirati njezin izgled. Dok su neki pisali negativne stvari o njezinoj težini, mnogi su je hvalili u komentarima.

Foto: profimedia

"Uvijek sam voljela njenu muziku, ali kako ona može očekivati da je podržavamo bez obzira na sve kada izgleda gojazno? Koliko morate biti glupi da mislite da starjeti doslovno znači postati debeo?", pisala je jedna.

"Meni je ona i dalje lijepa. Ali ako je već želite kritizirati, radite to zbog drugih stvari, a ne zbog izgleda", "Kako možete tvrditi da ste njeni obožavatelji, a onda je posramiti u komentarima?", brojni su stali u njezinu stranu.

Žena koja je nekoć bila na listama najljepših žena svijeta hitom "Video Games" prije deset godina poharala je sve glazbene ljestvice i onda se više manje povukla iz glazbenog svijeta. No, onda je najavila novi album "Chemtrails Over the Country Club" za 2020. godinu, ali planove za izdavanje sedmog studijskog albuma joj je poremetila pandemija koronavirusa. Konačno je izašao prošle godine u trećem mjesecu, ali su obožavatelji više pričali o njezinom izgledu nego o glazbi. Lana je posljednjih godina dobila nekoliko kilograma viška, a prije dvije godine dosta se pričalo i kako estetskim operacijama napravila promjene na svom licu, ali pjevačica o tome nije nikada javno govorila.

