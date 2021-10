Sjećate li se Deena? Dvaput je predstavljao BiH na Euroviziji, a sada uživa s dečkom u Americi

Fuad Backović Deen (39) bosanskohercegovački je pjevač koji je dva puta predstavljao svoju zemlju na Euroviziji. Godine 2004. u Istanbulu je pjevao pjesmu "In the disco" za koju je glazbu i tekst napisala naša pjevačica Vesna Pisarović, a natjecanje je završio na devetom mjestu.

Prije pet godina je s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom otpjevao pjesmu "Ljubav je", no nisu se uspjeli kvalificirati u finale natjecanja.

Nakon glazbene karijere posvetio se modi. Preselio se u SAD, gdje posljednjih godina radi kao modni savjetnik. Pjevač je u Americi našao i dečka koji se zove Will Phearson III. Obojica na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije, i pokazuju koliko su zaljubljeni.

Will je objavio fotografiju na kojoj poziraju na plaži, a pokraj je napisao:

- Svi osmjesi s mojom ljubavi.

Inače, Will Phearson III. je art producent koji se s Deenom pojavljivao u TV emisijama.

Deen je lani u intervjuu za Azru govorio o svom životu u Americi.

– Bilo je logično da se ovdje bavim modnim biznisom, jer za to imam diplomu jednog od najbitnijih i najutjecajnijih modnih univerziteta na svijetu, koja na tržištu rada u SAD-u zaista mnogo vrijedi i mnogo se cijeni. Nisam imao apsolutno nikakvih problema naći prvi posao. U početku sam radio za “Saks Fifth Avenue” na Beverly Hillsu kao modni savjetnik u sektoru nosive mode i odatle nosim jedno divno iskustvo. Poslije sam odlučio ići dalje i dobio posao kao modni savjetnik za vjenčanja u jednoj sjajnoj privatnoj kompaniji iz San Franciska s predstavništvom u West Hollywoodu, i to je za mene bio veliki izazov. Raditi s djevojkama pri odabiru njihovih vjenčanica nije nimalo lagan posao, ali daje prostora za upoznavanje sjajnih ljudi i uspostavljenje vrlo vrijednih kontakata. Nakon toga dobio sam poziciju privatnog stilista za vrlo rastuću kompaniju koja se bavi preprodajom isključivo luksuznih modnih brendova i tu sam blisko surađivao s nekim od vrlo utjecajnih svjetski poznatih muzičara, glumaca i glumica. Živim dobro i nemam nikakvog razloga da se na bilo šta požalim. Ja sam vrlo zahvalan čovjek za sve što imam i što nemam - rekao je tada Deen.

