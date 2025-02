Sjećate li je se? Lorena je sudjelovala u 'Braku na prvu', a sada dolazi u ovaj show

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu', Lorena Farkač (25) dobro je poznata RTL-ovoj publici nakon sudjelovanja u ovom showu, a sada je otkrila i da će se ponovno pojaviti u jednom showu. Naime, Lorena će sudjelovati u showu "Hungry Games", a radi se o emisiji koja spaja reality i edukativne kuharske izazove. U predstavljanju za ovaj show, Lorena je kazala da se bavi kreiranjem sadržaja za društvene mreže, ali i da voli heklati. Ima i svoj brend heklanih dodataka, a dodala je i da voli igrati igrice. Uz to, ima i mnogo drugih hobija, rekla je za RTL.

Podsjetimo, Lorena je sudjelovala u "Braku na prvu", a jednom je prilikom prokomentirala i odnos sa svojim 'suprugom' iz showa.

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina - rekla je ranije za RTL.

Kazala je i kako su ona i Stefan danas u odličnim odnosima.

- Stefan i ja smo si odlični danas. Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji, kazala je i otkrila kako je upoznala dečka.

- Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno. Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj. Kao i Dario ranije, naglasila je da se ništa između njih nije dogodilo.

- Ništa se nije dogodilo između mene i Darija. Mi smo od samog početka isključivo prijatelji, i to se neće promijeniti. Podsjetimo treću sezonu zatvorili su Lorena i Stefan, a eksperte je odmah zanimalo jesu li skupa.

''To što smo mi rekli da ostajemo, nije ni jednom trenutku značilo da smo ušli u neku vezu. Željeli smo nastaviti u odnosu u kakvom smo bili pa ćemo vidjeti što će vrijeme donijeti'', rekla je Lorena.

