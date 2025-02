VIDEO Slavni roker kolabirao na pozornici usred nastupa i šokirao fanove

Bivši gitarist Eaglesa Don Felder doživio je zdravstvene probleme tijekom nastupa na Rock Legends Cruiseu, što je izazvalo zabrinutost među obožavateljima, ali i brzi odgovor medicinskog osoblja. Incident se dogodio u četvrtak, 13. veljače, a srećom, Felder se sada oporavlja.

Tijekom izvedbe klasika Eaglesa, "Tequila Sunrise", 77-godišnji Felder iznenada je pokazao znakove slabosti. Video snimke s koncerta, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju Feldera kako gubi ravnotežu i oslanja se na stalak za mikrofon. Članovi ekipe i benda odmah su mu priskočili u pomoć i ispratili ga s pozornice, dok je publika izražavala podršku pljeskom i uzvicima "Volimo te, Don!".

Njegov tim ubrzo je objavio priopćenje putem Instagram Storiesa, umirujući obožavatelje i objašnjavajući što se dogodilo. "Cijenimo svačiju zabrinutost u vezi s naglim prekidom nastupa Dona Feldera sinoć na Rock Legends Cruiseu," stoji u priopćenju. "Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da pati od dehidracije. Dobio je tekućinu i osjeća se mnogo bolje."

U priopćenju je također navedeno da će preostali Felderovi nastupi na kruzeru biti prebačeni na druge datume kako bi mu se osiguralo dovoljno vremena za rehidraciju i potpuni oporavak. Njegov menadžer, Charlie Brusco, potvrdio je za Fox News Digital da je Felder, prema medicinskim pravilima kruzera, bio u karanteni 24 sata radi odmora.

Felderov tim je zaključio priopćenje zahvalom na razumijevanju i važnom porukom: "Zapamtite – pijte vodu!" Ova preporuka naglašava važnost hidratacije, posebno u uvjetima kao što su koncertni nastupi.

Don Felder bio je ključni član Eaglesa od 1974. do 2001. godine, pridonoseći nekim od njihovih najvećih hitova, uključujući "Hotel California," "One of These Nights" i "Victim of Love." Njegov prepoznatljivi gitarski solo u "Hotel California" ostaje jedan od najpoznatijih u povijesti rock glazbe.

Godine 1998. primljen je u Rock and Roll Hall of Fame zajedno s Eaglesima, a 2016. u Musicians Hall of Fame. Nakon odlaska iz benda, Felder je nastavio solo karijeru, objavio autobiografiju "Heaven and Hell: My Life in The Eagles" i nastupao sa svojim bendom.

Rock Legends Cruise je godišnji glazbeni festival na brodu, koji ove godine uključuje izvođače kao što su Alice Cooper, Styx i Foghat. Polazi iz Miamija i plovi do CocoCaya na Bahamima. Incident s Felderom dogodio se upravo na ovom "plutajućem rock festivalu", kako ga neki nazivaju.

