Sjećate li ga se? Upoznali smo ga u The Voiceu, a sada je objavio svoju novu pjesmu

Sandra Bjelanovića (26) iz Novske upoznali smo u "The Voiceu", a nakon sudjelovanja u showu krenuo je svojim glazbenim putem te sada objavio novu pjesmu "Iluzije". Radi se o Sandrovoj drugoj pjesmi, a evo što je on rekao o njoj.

- "Iluzije" su pjesma jednog slomljenog i izgubljenog srca koje u svojim iluzijama traži odgovor. Stoga i ide ovaj simbolični #iloseyou jer, Bože moj, takvi su prekidi! Vjerujem da se mogu poistovjetiti neki, ako ne i svi. Nadam se da ćete uživati slušajući ovu pjesmu koliko sam ja uživao snimajući je. Dao sam srce u ovaj projekt i nadam se da će to publika osjetiti. Ova pjesma ima malo drugačiji zvuk naspram "Bollywooda", ali mislim da je to zvuk po kojem ćete me prepoznavati i ubuduće, ovaj zvuk je meni osobno prirodniji s obzirom na to da u mom srcu teče rock 'n' roll!" - rekao je Sandro te dodao:

- Ponosan sam na pjesmu jer ovo je nešto meni bliže, ima tu rockersku dušu.

Glazbenik je na pjesmi surađivao sa Srđanom Sekulovićem Skansijem, a pitali smo i kakvi su dojmovi publike.

- Ono što sam do sada čuo, reakcije su pozitivne i zaista sam zadovoljan kako je publika reagirala - ističe Sandro koji inspiraciju za svoju glazbu pronalazi na pomalo neobičnom mjestu - u šumi.

- Šuma me inspirira jer se u proljeće budi na najljepši način, vraćaju se ptice, postaje bogata zvukom, dok u jesen sve polako nestaje. Dosta inspirativno - objašnjava te dodaje da će uz "Iluzije" i prvu pjesmu "Bollywood" uskoro publici predstaviti i treći singl.

Sandro je, pak, svoj glazbeni put započeo sa 16 godina, no u šali kaže i da je to bilo kada je imao samo tri godine kada je umjesto "Thunder" pjevao "Sandro". Jedini je i u obitelji koji se bavi glazbom.

"Kako bi rekli: 'Čime se baviš?' - Glazbom. 'Da, ali čime se stvarno baviš?' Hahaha. Šalim se, glazbi sam se u potpunosti posvetio krajem prošle godine. Piše se, svira se i laganini živi se - govori glazbenik koji će "The Voice" pamtiti kao najbolju odluku u životu.

- Tamo sam upoznao jako dobre ljude i stekao vrijedna poznanstva. Od kolega s "The Voicea" najpovezaniji sam ostao s Mariom Pavlićem, koji mi je pomogao u trenucima kad mi je trebalo, a i ugurao me je u svijet svirki po Zagrebu - prisjeća se.

Glazbeni uzori Sandru su: Freddie Mercury, John Lennon, Jim Morrison i Mick Jagger, a duet bi volio snimiti s Bandom Turizma. U slobodno vrijeme voli šetati u prirodi igrati igrice, a najveću podršku su mu roditelji.

