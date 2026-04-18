VIDEO Kraljica popa šokirala sve: Madonna se popela na pozornicu i iznenadila fanove

Bio je to trenutak koji je obilježio ovogodišnji festival Coachella i o kojem će se pričati još mjesecima. Tijekom svog nastupa u petak navečer, u sklopu drugog vikenda festivala, mlada pop zvijezda Sabrina Carpenter pripremila je iznenađenje koje nitko nije očekivao. Iako su danima kružile glasine da bi se na njezinu setu mogao pojaviti poseban gost, malo tko je mogao zamisliti da će to biti sama kraljica popa, Madonna. Publika je pala u trans kada se, usred Sabrinine pjesme "Juno", na pozornici pojavila legendarna pjevačica. Prijelaz je bio savršeno tempiran - točno u trenutku kada je Carpenter otpjevala stih "Jeste li ikad probali ovo?", glazba se prekinula, a pozornicom su odjeknuli prvi taktovi Madonninog kultnog hita "Vogue" iz 1990. godine. Svjetla su se prigušila, a iz tame je izašla Madonna, izazvavši zaglušujuću vrisku tisuća obožavatelja.

Dvije zvijezde, odjevene u svjetlucave korzete i čizme, zavladale su pozornicom izvodeći besprijekornu koreografiju za "Vogue". Njihova energija i kemija bile su opipljive, a publika je svjedočila spajanju dviju generacija pop glazbe. No, iznenađenjima tu nije bio kraj. Nakon "Voguea", izvele su i jednu, po svemu sudeći, potpuno novu pjesmu, duet koji će se vjerojatno naći na Madonninom nadolazećem albumu "Confessions II". Vrhunac suradnje dogodio se kada su, uz pratnju zbora, zajedno otpjevale bezvremenski hit "Like a Prayer", što je izazvalo posebno emotivnu reakciju okupljenih. Nakon nastupa, Madonna se zahvalila svojoj mlađoj kolegici. "Sabrina, hvala ti puno što si me pozvala u svoj show", rekla je, na što joj je Carpenter spremno odgovorila: "Nema na čemu, Madonna. Možeš dobiti što god poželiš".

FOTO Mladi Slavonac održao peti koncert u Beogradu, pogledajte djelić atmosfere

Osim glazbenog spektakla, Madonna je iskoristila priliku da se obrati publici i podijeli nekoliko anegdota i misli. Otkrila je kako je njezin povratak na Coachellu za nju iznimno značajan. "Moram vam nešto priznati. Prije točno 20 godina, nastupila sam ovdje na Coachelli. Bila sam u plesnom šatoru i to je bio prvi put da sam u Americi izvela 'Confessions on the Dance Floor'. Možete zamisliti kakvo je uzbuđenje vratiti se 20 godina kasnije u istim čizmama, istom korzetu i istoj Gucci jakni. Za mene je ovo zatvaranje punog kruga", rekla je vidno emotivna Madonna, naglašavajući simboliku trenutka.

Kraljica popa održala je i kratku lekciju iz astrologije, istaknuvši kako je na nebu mladi mjesec u Biku, što znači da "moramo raditi na svojim komunikacijskim vještinama" i "izbjegavati sukobe". U svom je stilu pozvala sve na zajedništvo i toleranciju. "Sjajna stvar kod glazbe je to što spaja ljude. To je jedino mjesto gdje ljudi moraju ostaviti svoje razlike po strani, zaboraviti na probleme i jednostavno se dobro zabaviti zajedno, zar ne?", poručila je Madonna prije nego što je a cappella otpjevala dio svog hita "Get Together". Nije propustila ni priliku za šalu, osvrnuvši se na razliku u visini između nje i Sabrine. "Još jedna uzbudljiva stvar koju moram istaknuti jest da je ovo vjerojatno prvi put da nastupam s nekim tko je niži od mene. Hvala ti što si mi pružila to iskustvo", našalila se, na što je Carpenter uz smijeh odgovorila: "Amen!".

Ova suradnja nije bila posve slučajna. Sabrina Carpenter nikada nije skrivala da je Madonna jedan od njezinih najvećih uzora. Prošle je godine na dodjeli MTV Video Music Awards nosila istu svjetlucavu haljinu Boba Mackieja koju je Madonna nosila na dodjeli Oscara 1991. godine. Također, u svom editorijalu za časopis Vogue jasno je odala počast Madonninom izgledu iz 80-ih i 90-ih, noseći prepoznatljivi šiljasti grudnjak. Njezin san da nastupi s idolom ostvario se na jednoj od najvećih svjetskih pozornica, a za Sabrinu, koja je prije samo dvije godine nastupala na manjoj pozornici Coachelle, ovo je bila potvrda njezinog strelovitog uspona na sam vrh glazbene scene.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz AI