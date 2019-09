Sin poznate glumice obožava nositi haljine, djeca ga napadaju, a ona ga hrabri

Glumica Meghan Fox gostovala je u američkom chat showu The Talk, gdje je govorila o modi, ali i obitelji. Kazala je kako šestogodišnji Noah obožava modu, te često u školu odlazi u haljini.

- Poslali smo ga u vrlo liberalnu školu, ali čak i tamo ga osuđuju. Drugi dječaci ga napadaju i govore mu da dječaci ne nose haljine i ružičastu boju. Ipak, suprug i ja trudimo se da ga ohrabrimo u njegovom izboru i da radimo na njegovom samopouzdanju. Podstičemo ga da oblači što god želi, bez obzira na reakcije okoline - kazala je Megan.

Zvijezda Transformersa udana je za Briana Austina Greena, nama najpoznatijeg po ulozi Davida u seriji Bevery Hills 902010. Imaju trojicu sinova - Noah Shannon ima 6 godina, Bohdi Ransom 5, a Journey River 3.

Glumica je dodala kako se jednom vratio iz škole i kazao kako su mu se svi dječaci smijali, no njega to nije zanimalo jer se osjeća odlično u svojoj koži.

- On dizajnira i crta modne kombinacije, vrlo je talentiran za modu. Ali, isto tako on još uvijek ima samo šest godina, tako da su njegove ideje nekad vrlo dječje. Puno ljudi komentira činjenicu da on nosi haljine. Odgovorila sam im da me njihovo mišljenje ne zanima i da će moj sin nositi što god poželi - dodala je Fox.

Njen suprug je prije dvije godine imao burnu raspravu na društvenim mrežama kada je ona podijelila fotografiju tada četverogodišnjeg Noaha, koji je nosio haljinu iz filma "Frozen".

- Moj sin ima četiri godine. Čuo sam da se neki ljudi ne slažu s činjenicom da nosi haljinu. Kažem im da me nije briga. Ako on to želi nositi, neka nosi. To je njegov život, to nije moja odjeća. U toj dobi je najbitnije da se zabavlja - napisao je Brian Austin Green.