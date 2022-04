Sin HDZ-ovog kandidata Đogaša pojavio se u 'Supertalentu', video nastupa pregledan 1.3 milijuna puta

Ranije ovog tjedna otkriveno je da će kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita na predstojećim izvanrednim lokalnim izborima biti Zoran Đogaš, neuroznanstvenik i bivši dekan Medicinskog fakulteta. Radi se o neuroznanstveniku cijenjenom unutar struke, relativno nepoznatom široj javnosti.

Osim što je vodio Medicinski fakultet bio je predstojnik Zavoda za neuroznanost i voditelj Centra za medicinu spavanja u Splitu, a u njegovoj biografiji stoji i da je predsjednik Edukacijskog odbora društva za istraživanje spavanja (ESRS) i Hrvatskog somnološkog društva - Društva za medicinu spavanja Hrvatskoga liječničkog zbora, te jedan od urednika europskog udžbenika za medicinu spavanja Sleep Medicine Textbook.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Dobitnik je državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti. Đogaš je otac dvoje djece, 29-godišnje Vanesse i 17-godišnjeg sina Daniela koji se široj javnosti predstavio prije četiri godine svojim sudjelovanjem u šestoj sezoni popularnog showa Nove TV 'Supertalent'. Daniel je tada osvojio žiri, ali i publiku sjajnim mađioničarskim trikovima, a video njegova nastupa trenutno ima više od 1,3 milijuna pregleda.

Daniela su u Supertalentu podržali otac Zoran i majka Varja koja je netom nakon nastupa otkrila svoje dojmove za Večernji list.

– Jako sam ponosna. Ne samo ja nego i cijela obitelj. Tek kad smo došli na snimanje, mogli smo osjetiti na vlastitoj koži koliki je to stres i koliko treba hrabrosti samo za izlazak na pozornicu. To je nešto što je otkrio sam i u čemu zaista uživa. Kad vidite dijete da nešto satima može raditi, zabavljati se, a ujedno zabavljati i druge, to je zaista poseban osjećaj – rekla nam je Danielova majka.

Mladi showman Daniel otkrio nam je tada da se magijom počeo baviti samo godinu i pol prije nego što je stigao na Supertalent, ali njegova nastupa ne bi se posramili ni već proslavljeni kolege. Točku s kartama koja je žiri ostavila otvorenih usta vježbao je samo mjesec dana. Rekao nam je tada i kako su ga svijetu iluzija privukli nastupi drugih mađioničara poput Guya Pardillosa koji mu je uzor i kojeg je pratio u ranijoj sezoni „Supertalenta“. Daniel je ranije otkrio da osim s kartama trikove izvodi i s prstenom, kovanicama i Rubikovom kockom te da ih uvježbava oko sat i pol dnevno.

Foto: Nova TV

VIDEO Princ Harry i Meghan Markle u tajnosti posjetili kraljicu prvi put otkako su napustili kraljevske dužnosti