Sin Donalda Trumpa ne smije kolegama s faksa dati svoj broj mobitela, evo kako komunicira s prijateljima

Barron Trump (19), sin američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog funkcije na kojoj je njegov otac nije u mogućnosti uživati u studentskim danima kao i ostali njegovi vršnjaci i mora se pridržavati određenih pravila iz sigurnosnih razloga. Kako piše Page Six 19-godišnji Barron svojim prijateljima i kolegama na fakultetu ne smije dijeliti svoj broj mobitela i niti smije s njima komunicirati sms porukama. Ali, Barron je pronašao alternativne načine komunikacije s vršnjacima s kojima pohađa poslovnu školu NYU Stern School of Business. Trumpov sin, kojeg stalno prate agenti tajne službe u kampusu, tražio je od kolega da razgovaraju online putem Discorda, aplikacije za chat za igrače. Sada s kolegama komunicira i preko igraće konzole Xbox.

"To je njegova komunikacijska platforma po izboru.", piše Page Six dok je TMZ izvijestio da Trump "jedva postoji" u kampusu - brzo ulazi i izlazi s nastave i okružen je Tajnom službom - što mu otežava sklapanje prijateljstva poput normalnog studenta. Izvor kaže da se Barron s prijateljima povezuje preko gaming platformi jer ne može dati svoj telefonski broj iz sigurnosnih razloga, te kako njegov broj ne smije doći u javnost. "Kad bi ljudi dobili broj, dijelili bi ga okolo i tada bi ga milijun ljudi zvalo bez prestanka. Morao bi stalno mijenjati broj.”, rekao je izvor za Page Six.

Prema saznanjima izvora bliskog Trumpu Barron ne razgovara sa strancima na platformi i svoje informacije o igricama daje samo ljudima koje osobno poznaje. Predsjednik Trump je ranije hvalio svog sina i njegovo kompjutersko znanje i vještine. U ožujku je rekao Lauri Ingraham iz Fox Newsa: "Isključim njegov laptop pa se nakon pet minuta vratim i vidim da ga je ponovo uključio. Pitao sam ga: 'Kako si to uradio?', na što je on odgovorio: 'Ne miješaj se, tata'".