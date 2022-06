Simple Minds u Zagrebu pokazali da su itekako živi i još rasturaju!

Čekanje se isplatilo! Legendarni škotski sastav Simple Minds nakon dvije godine odgode konačno je stigao na zagrebačku Šalatu i održao koncert u kojem su uživali većinom posjetitelji stariji od 40 godina. Ništa čudno kada se zna da su Simple Minds vrhunac svoje karijere imali u 80-ima i 90-ima godinama prošlog stoljeća.

- Pozdrav iz Glasgowa, govorit ću polako jer znam da vi pričate engleski bolje od nas. Iznimno nam je drago da smo tu, pogotovo jer su neki od vas kupili ulaznice prije 3 godine. Bilo je teško, nama i ne toliko jer smo trošili novac od ulaznica, našalio se Jim Kerr, frontmen grupe.

Fantastični Škoti počastili su nas koncertom dužim od dva sata, no podijelili su ga u dva dijela na kojem su svirali sve njihove najveće hitove. Zanimljivo je da su malo promijenili set listu, pa su ubacili i "Let There Be Love", koju nisu svirali na prethodnim koncertima. U prvom dijelu koncerta redale su se laganije pjesme poput "Glittering Prize",

"Promised You A Miracle", "Mandela Day" i "Belfast Child", a osim impresivnog Kerrovog vokala posebno valja izdvojiti bubnjaricu Cherisse Osei, koja je na najbolji način zamijenila dugogodišnjeg bubnjara Simple Mindsa Mela Gaynora. U drugom dijelu koncerta uslijedili su rock favoriti poput "Waterfront", "She's A River", "Someone Somewhere In Summertime", te eksplozivna "Don't You", koja je trajala gotovo osam minuta, praćena zborskim pjevanjem publike. Službeni dio koncerta završen je hitom "New Gold Dream", a zatim je uslijedio bis na kojem su izveli još tri pjesme: "Speed Your Love To Me", "Alive And Kicking", i "Sanctify Yourself". Simple Minds su večerašnjim koncertom pokazali da su itekako živi i rasturaju čak 45 godina nakon početka karijere.