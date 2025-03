Šime je jednoj djevojci predložio da ostane spavati kod njega kako bi mogli razgovarati bez kamera

Jedući voće na plaži, dobro raspoloženi Šime i Miloš čekali su Maidu, Marinelu, Barbaru i Ninu za koje su mislili da će im se jako svidjeti današnji spoj - odbojka u moru! „Nadam se da ćemo se morati malo boriti za muškarce jer se jedino mogu boriti za muškarce u sportskim aktivnostima“, rekla je Marinela. Miloš je bacao novčić i birao prvi tako da je za svoj tim odabrao Maidu i Marinelu, koje su zaključile da će razbiti Šimin tim u kojem su bile Barbara i Nina. Ostale cure uživale su na bazenu i zaključile da je to za Ninu odlučujući spoj za ostanak. „Miloš i Šime se ne poklapaju s njom“, rekla je Ana dok je Maja otkrila da je Nina ljuta zato što su neke cure pričale ružno o njoj Šimi i Milošu. „Tko god je to rekao Šimi, rekao je s pravom i slažem se s tim. Trebaju znati kakva je realno stanje jer ima još par cura koje glume nešto, a u kući su drukčije“, rekla je Mia. Anu su djevojke ispitivale o razlici u godinama između nje i Miloša, a Glorija smatra da su muškarci bolji što su stariji. „Šime i ja imamo jaču povezanost - čim njega vidim, zaboravim na sve okolo“, rekla je Ana koja će ipak dati šansu obojici. „Ja Anu i Šimu uopće ne vidim skupa, iskreno. Ne znam kako su se oni ljubili, uopće mi ne izgledaju kao par koji ima budućnost“, kroz smijeh je komentirala Glorija.

Selma je bila nezadovoljna što opet nije otišla na spoj iako joj je Milica govorila da treba biti sretna i zbog Nine koja nije dugo bila. „Selma u svemu pretjeruje, pa tako i u žaljenju i kukanju. Ona je sve tako postavila da se cijeli show vrti samo oko nje i da je sve usmjereno prema njoj“, rekla je Milica dok je Selma govorila da ju je povrijedilo to što Šime ne misli na nju i što se pravi kao da ne postoji. Razmišljala je treba li možda prema Milošu biti otvorenija jer opet nije dobila ružu od njega, no to Milicu previše podsjeća na Polininu priču. „Nemoj se tako očajno držati druge opcije ako tvrdiš da ti se prva toliko sviđa“, jasno je rekla Milica te zaključila: „Selma uopće ne vidi opciju da Šime možda nije zainteresiran za nju samo zato što je ona sve prenaglašeno i sve stavlja - ja, ja, ja.“ Premda se Šimin tim dobro držao, pobijedio je Milošev kao što su i najavili. Nakon odbojke sjeli su na osvježavajuće piće, a Miloš je primijetio da nije baš opuštena atmosfera. „Uvijek me strah odbijanja. Ipak je ovo natjecanje i ne smatram da sam se iznimno dobro prikazala jer se držim dosta povučeno i ne znam što bih s njima razgovarala toliko javno ili što pred curama. Strah me ako javno obznanim kome više naginjem, da će biti dosta napeto u kući“, priznala je Nina.

Marinelu je zanimalo pozivaju li ih dečki sada na spoj da vide koga će odbaciti ili daju priliku curama koje imaju potencijala. „Nekako se balansira između jednog i drugog. Opet, treba još vremena“, rekao je Miloš, a Barbara zaključila da su to općeniti odgovori. „Mislim da je ovo bio najozbiljniji razgovor na grupnom spoju“, rekla je Maida. „Promatram kako se osjećam dok zajedno provodimo vrijeme, to mi je glavna vodilja tijekom showa. Vidim s kim mi je dosadno, s kim mi je lijepo, zabavno pričati, koga mi se da slušati…“, objašnjavao je Šime. Marinela se ne želi nametati na grupnim spojevima dok Šime smatra da ta suzdržanost često može biti protumačena kao nedostatak želje ili interesa. „Nisam zadovoljna njihovim odgovorima i smatram da nas oni apsolutno ne razumiju“, rekla je Marinela i dodala da njoj fali vremena.

Šime je odlučio iskoristiti današnji dan i popričati s njom malo dulje, a Miloš je nastavio razgovarati s Ninom, Barbarom i Maidom o 'ozbiljnijim' temama. Maida je primijetila da je Nina dosta negativna, ona je rekla da se trudi biti ozbiljna, a Maida je zaključila da ne zna kako je dečki doživljavaju jer i ona ne može shvatiti koja je njezina uloga u svemu ovome. Šime je priznao da mu se Marinela svidjela otpočetka te da ga je poslije i karakterno osvojila. „U meni se probudila želja da joj dam i više prilika i više vremena, zapravo, ni ja više nisam mogao dočekati novi susret s njom“, rekao je Šime dok mu je Marinela objašnjavala da ga još ne poznaje dobro. „Najmanje znam gdje sam s tobom i dat ću sve od sebe da to što prije odgonetnem“, iskreno joj je rekao Šime da bi Marinela zaključila da su oboje još zbunjeni kad je riječ o njihovu odnosu.

Ona se zapravo boji da tijekom showa nikad neće biti dovoljno vremena da se upoznaju, a Šime je predložio da ostane spavati kod njega kako bi mogli razgovarati bez kamera. „Meni to odgovara, ako mi to smijemo, dapače“, zadovoljno je rekla Marinela koja počinje misliti da je jedna od favoritkinja jer joj je Šime ponudio nešto što nije nijednoj djevojci dosad. „Čini mi se da tu više nema prostora za mene“, rekao je Miloš kad je ugledao Marinelu i Šimu kako se pozdravljaju i odlaze. Marinela je priznala da je u šoku od današnjeg dana, a Šime joj je pričao da želi s njom provesti više vremena jer ne zna na čemu je s njom. „Kod nekih cura vidim iskreni interes, a s tobom to još trebam provjeriti“, govorio je Šime prilično zbunjenoj Marineli koju je dovezao u svoju vilu. „Mislim da je ovo ključno vrijeme koje treba iskoristiti“, rekla je Marinela. Šime im je natočio piće i opušteno su razgovarali. „Ima strasti među nama, on je zgodan muškarac, smatram sebe lijepom ženom, a mi smo mladi ljudi pa kako onda ne bi bilo strasti?“ dodala je Marinela.

Miloš je poželio s djevojkama otići u vilu i zabavljati se s njima, a one su bile ugodno iznenađene. Osim Marinele i Miloša, nije im se pridružila i Laura koja se nije dobro osjećala pa je ostala spavati. Miloš je prvo zaplesao sa Selmom, koju je istinski oduševio, baš kao i ostale djevojke. „Nisam znala da on tako dobro pleše niti da ćemo zajedno plesati, ali stvarno se nadam da će se to ponoviti“, ushićeno je rekla Maja, a Miloš objasnio da je učio latinoameričke plesove. Šime je bio pun iznenađenja tako da se pobrinuo da mu iz vile djevojaka dostave omiljenu Marinelinu knjigu što je nju oduševilo. „Svi ovi postupci su znakovi da je njemu doista stalo da naše priče tako da mi je drago što on posveti pažnju svemu što mu kažem“, rekla je Marinela, a Šime je počeo čitati dijelove iz Malog princa koje mu je ona napisala u prvom pismu koje mu je dala na upoznavanju. Miloš se malo odvojio s Glorijom, a ona mu je priznala da već dugo ne ide na neke spojeve i nije joj drago zbog toga da bi joj on objasnio da i ona treba pokazati inicijativu. „Miloš je fenomenalan muškarac, ima fantastičnu energiju, predivno pleše, baš mi je kompletan“, rekla je Selma Gloriji, koja joj je govorila da joj je privlačan samo zato što joj nije dao ružu. „Nije se osjetila Šimina neprisutnost jer je Miloš bio dovoljan za sve“, rekla je Maja, a i ostale su djevojke mislile isto. Kako će ostale djevojke reagirati kad doznaju da je Marinela spavala kod Šime te tko će sljedeći napustiti show - ne propustite pogledati na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.