Silvija iz 'Braka na prvu' progovorila o nasilju kojeg je doživjela: 'Dok god mislite kako je to normalno, bit će ga još više'

Silvija Mutić, pjevačica i zvijezda showa 'Brak na prvu', iskoristila je svoj utjecaj na društvenim mrežama kako bi progovorila o teškoj temi – nasilju nad ženama, podijelivši vlastito gorko iskustvo. Objavila je fotografiju sa svog Facebook profila, a pokraj nje brojne uvredljive komentare.

- Danas, povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, želim podsjetiti da nasilje nije samo fizičko. To su i uvrede, ponižavanja, mizogini komentari, prijetnje i pokušaji da se žena ušutka. To sam najbolje mogla vidjeti prošli tjedan na vlastitom primjeru. Čim sam javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradim kao stjuardesa na jahti, ispod članaka krenuli su uvredljivi komentari, čak 90% komentara bilo je takvo. Mahom od muškaraca, koji tekst nisu ni pročitali, nego čim vide da je žena samostalna i zarađuje više od njih, i to još na jahti, odmah kreću s vrijeđanjem, pogrdnim nazivima i raznim teorijama, napisala je i dodala kako se takvi komentari nastavljaju i nakon što se brišu i skrivaju.

- Tome svjedočim svaki dan i na svojim profilima. A dok god takvi misle da je pisanje uvreda normalno i društveno prihvaćeno, jer prolazi bez posljedica i osude, bit će ga samo sve više. Ako ste i vi doživjele slične uvrede ili ponižavanja, podijelite to u komentarima ili meni u inbox jer kad govorimo zajedno, naš glas postaje snažniji i glasniji. Vrijeme je da se prestanemo praviti da je ovo normalno. Jer svaka riječ ostavlja trag. Stojim uz sve žene koje su to prošle i poručujem: Niste same. I nećemo više šutjeti. Dok se o ovoj temi ne krene javno pričati, osuđene smo na uvrede, napisala je.

Hrvatska javnost upoznala je Silviju Mutić kao jednu od najupečatljivijih kandidatkinja pete sezone popularnog RTL-ovog sociološkog eksperimenta “Brak na prvu”, gdje su je stručnjaci spojili s ugostiteljem iz Samobora, Hrvojem Lindićem. Njihova je priča započela obećavajuće, no idila nije dugo potrajala. Ključni trenutak koji je, čini se, odredio sudbinu njihova odnosa dogodio se kada je Hrvoje otkrio da ne može imati djecu. Ta ga je spoznaja duboko potresla Silviju, koja je od samog početka otvoreno govorila o želji da svojoj desetogodišnjoj kćeri, koju ima iz prethodnog braka s Portugalcem, podari brata. Unatoč turbulentnom tjednu i pokušajima da prebrode razlike, njihov brak iz eksperimenta nije opstao te su nakon završetka showa krenuli svatko svojim putem, a Silvija je potvrdila kako s Hrvojem više nije u kontaktu.

Nakon što su se kamere ugasile, Silvija nije dopustila da medijska pažnja izblijedi, već ju je iskoristila kao vjetar u leđa za ostvarenje vlastitih ambicija. Najprije se posvetila svojoj velikoj ljubavi – glazbi. Pod umjetničkim imenom Sylvie, publici se predstavila debitantskim singlom “Idem”, no pravi je uspjeh postigla pjesmom “Nebo moje ljubavi”. Emotivni stihovi o ženskoj snazi i ranjivosti, upakirani u zaraznu melodiju, osvojili su slušatelje diljem regije, a pjesma je s više od pola milijuna pregleda na YouTubeu postala jedan od zapaženijih ljetnih hitova. Skladatelj Marko Tomasović istaknuo je kako “Sylvijin vokal i emocija nose cijelu priču”, a sama pjevačica otkrila je da joj je ogroman uspjeh pjesme dao motivaciju za daljnji rad te da novu pjesmu priprema čak i dok plovi morima, vježbajući vokal putem online satova unatoč često lošem internetskom signalu.

I dok su mnogi očekivali da će se u potpunosti posvetiti glazbenoj karijeri ili možda realizirati ranije najavljivani plan o otvaranju salona za masažu, Silvija je ponovno iznenadila javnost. Svoj je život preselila na pučinu, prihvativši posao stjuardese na luksuznoj jahti. Putem društvenih mreža redovito dijeli isječke iz svoje svakodnevice, prikazujući kako izgleda život na moru – od kuhanja za posadu na Malti do buđenja s pogledom koji oduzima dah. Iako priznaje da je posao ponekad iznimno težak i da je bilo dana kada je bila na izmaku snaga, ističe kako su plaće u tom sektoru iznimno primamljive i mogu doseći i do 7000 eura. Njezina autentičnost privukla je brojne pratitelje koji je obasipaju komplimentima, no suočila se i s podrugljivim komentarima poput onog da je “kratko rečeno sluškinja”. Na takve provokacije odgovorila je staloženo i kratko: “Hvala vam na vašem komentaru”, pokazujući zrelost i samopouzdanje.

Iza osmijeha i energičnog nastupa krije se i njezina tiha, ali ustrajna borba. Silvija je, naime, javno progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s bolešću štitnjače, stanjem koje joj je dijagnosticirano nakon poroda kada su joj hormonske vrijednosti bile izvan referentnih okvira. Kako je sama ispričala za 24sata, dijagnoza ju je natjerala da shvati “kompleksnost situacije”, no nije dopustila da je bolest definira. Posvetila se istraživanju, povezala se s drugima koji dijele slična iskustva te je uvela značajne promjene u prehranu. Trud se isplatio jer joj se, kako kaže, štitnjača djelomično regenerirala. U cijelom procesu ozdravljenja, najveću joj je utjehu i snagu pružilo upravo pjevanje. Smatrajući stres najvećim okidačem za svoju bolest, u glazbi je pronašla ispušni ventil i terapiju, poručivši svima da pronađu nešto što ih opušta i ispunjava.