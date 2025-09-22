Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
jesenska shema

Nova humoristična hit serija 'Blaž među ženama' od ponedjeljka premijerno na HTV1

Foto: HRT
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 16:53

Zagrebački redatelj i scenarist Goran Kulenović, poznat po serijama ‘Bitange i princeze‘ i ‘Crno-bijeli svijet‘, zauzeo je svoje mjesto u domaćoj pop-kulturi, stvorivši bogat, raznolik i nezaboravan svijet likova koji su zabavljali generacije. Ovaj put seli se malo južnije i u seriji „Blaž među ženama“ donosi priču iz živopisnog Splita

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 29. rujna na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 21:15 sati premijerno prikazuje novu humorističnu hit seriju od četrnaest epizoda „Blaž među ženama“.

Radnja serije se vrti oko samohranog oca - purgera na pragu svojih 50-ih i na poziciji šefa Lučke kapetanije u Splitu - poslije pustih godina kojih je posvetio podizanju i odgoju dvije kćeri koje mu je odbjegla supruga ostavila na brigu dok su bile još djevojčice, nastoji ponovno živjeti "svoj život". Nakon što se starija kći Maja, psihologinja, udala u Beograd i tamo zaposlila, a mlađa Daria upisala faks i odselila u studentski dom - Blaž Živković zvani Živac, smatra da je došlo "njegovih pet minuta", odnosno vrijeme da si pronađe srodnu dušu i uživa život punim plućima. Međutim, to se pokazuje kao nemoguća misija. Kćeri se, uz još jedno iznenađenje, ponovo vraćaju u Blažev život, koji mu kompliciraju i brbljavi susjed Špiro, prodavačica Ankica koja za Blažem potiho pati, osebujna baka Bjanka, konzervativni djed Vjeran, prostodušni torcidaš Elvis te Majin ostavljeni beogradski suprug...

"Ovo je priča iz svakodnevnog života u kojem će se moći prepoznati mnogobrojni gledatelji, naglasak je na obiteljskoj toplini koja se miješa sa humorom pa očekujem pozitivne reakcije publike. Do sada sam s tim dobro prolazio i vjerujem da će to tako biti i ovaj put. Vjerujem da će se publika  zaljubiti u likove jednako strastveno kao i u likove „Crno-bijelog svijeta“, najavljuje Goran Kulenović, ističući da u njegovu stvaranju ima puno utjecaja škole legendarnog Miljenka Smoje. 

FOTO Žanamari slavi 44. rođendan, pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere
1/25

Glumačku postavu predvode Marko Makovičić, Marija Škaričić, Slavko Sobin, Luna Pilić, Mia Bujan, Sara Parisi, Doris Šarić Kukuljica, Lana Barić, Ivica Zadro, Stipe Radoja, Slavica Knežević, Đorđe Kukuljica, Sava Stojanović, Branimir Rakić i mnogi drugi izvrsni glumci.

Autorsku ekipu čine scenaristi Branko Ružić i Goran Kulenović, redatelj je Goran Kulenović, direktor fotografije Ivan Zadro. Scenografkinja je Eda Tutić,kostimografkinja je Vesna Librić, majstorica maske je Sanja Hrstić a producent Igor Vukov. Produkcija: Studio Fokus d.o.o. za Hrvatsku radioteleviziju. Za Hrvatsku radioteleviziju seriju uredili Hrvoje Ivanković i Nana Šojlev.

Budite uz Hrvatsku radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 29. rujna na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 21:15 sati i novu humorističnu seriju „Blaž među ženama“.

Ključne riječi
serija Blaž među ženama HRT Goran Kulenović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još