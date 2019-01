Šibenski pjevač supruzi poklonio najljepši dar

Pjesmu "Moja posljednja i prva ljubavi" napisao je legendarni Kemal Monteno, život joj je svojom fenomenalnom izvedbom udahnula Tereza Kesovija i nije pretjerano reći da je klasik među ljubavnim pjesmama. Neizostavan je dio repertoara mnogih glazbenika, snimljene su brojne obrade, no jedino je šibenski pjevač Branimir Bubica za svoju jedinstvenu interpretaciju te pjesme snimio videospot i to u predivnom ambijentu luksuznog hotela King Krešimir u staroj gradskoj jezgri Šibenika.

- Iznimno sam vezan za ovu pjesmu jer me njeni stihovi i melodija svaki put taknu u dušu. Na nastupima sam ju izveo preko 1000 puta, ali nikada mi nije dosadila. Krajem prošle godine uplovio sam u bračnu luku i to me potaknulo da snimku koja je par godina ležala u ladici napokon objavim i posvetim mojoj supruzi. Uskoro će Valentinovo, praznik ljubavi pa se nadam da će baš moja interpretacija biti povod usamljenima da pronađu ljubav i dožive neke lijepe trenutke - o pjesmi, kojoj je novo ruho nadjenuo aranžer Leo Škaro, kaže naočiti Branimir, osnivač i član poznate šibenske klape Sebenico s kojom je objavio dva studijska albuma, „Dobra večer uzorita“ te „Dalmacijo, ti si zadnja luka“.

Ljeto im je proteklo u brojnim putovanjima i nastupima po hrvatskim, ali i slovenskim gradovima u kojima je publika uživo željela čuti "Znan da sada kasno je", pjesmu premijerno izvedenu na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku 2017., "Dalmacijo ti si zadnja luka", ali i druge pjesme ove svima drage skupine zaljubljenika u glazbu.

Obradu „Moja posljednja i prva ljubavi“ Branimir je snimio samostalno, ali da klapa ne bi ostala potpuno nezastupljena pobrinuo se Mate Bedrica, bas klape Sebenico, koji je zajedno sa svojom djevojkom Marijetom Plenčom glavni akter ovog romantičnog videa snimljenog u režiji Željka Petreša.