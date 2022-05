Shrvana pjevačica progovorila o gubitku bebe: 'Dijete sam izgubila u jednom danu između dva pregleda'

Pjevačica Jessie J (34) u studenom prošle godine je proživjela traumatično iskustvo kada je izgubila bebu spontanim pobačajem, a o svom stanju sve do nedavno nije govorila. Jessie se ovog vikenda javila pratiteljima na društvenim mrežama i otkrila kako se još uvijek teško nosi s gubitkom. - Baš kao i mjesec, nekada moramo proći kroz faze empatije da bismo ponovno osjećali puninu - napisala je pjevačica u objavi.

Foto: Instagram

Ranije prošlog tjedna Jessie J je tijekom gostovanja u podcastu Stevena Bartletta 'The Dairy of a CEO' otkrila je kako to da se odlučila ovu tužnu vijest podijeliti na društvenim mrežama neposredno prije nastupa u Los Angelesu.

- Objavila sam to jer nisam imala ikoga kome bih se mogla požaliti ili mu plakati na ramenu. Nisam se imala pred kime raspasti, a to je ono što mi je trebalo i što sam htjela. Bila sam sama, nisam imala nikoga da me savjetuje... moja mama i moja sestra nisu bile tu da mi kažu ‘Nemoj ovo dijeliti sa svijetom, prvo to učini stvarnim za sebe‘- ispričala je.

Kazala je i da joj taj nastup nije teško pao, nego joj je bilo drago da je okružena ljudima te se nije osjećala toliko usamljeno. Pjevačica se prisjetila i dana kada se dogodio pobačaj. Jessie je rekla da se probudila s osjećajem da nešto nije u redu.

- Bila sam na dva pregleda u istom danu, a beba je preminula između prvog i drugog. Kad sam nakon nastupa došla doma, zatvorila sam ulazna vrata i pala na koljena. Najgori trenutak u tom cijelom iskustvu bio je kada sam shvatio da je, osim karijere, majčinstvo trebalo biti najveće uzbuđenje u mom životu. Kao da mi je netko dao sve što sam željela i onda mi to oduzeo. No, još uvijek sam pjevala svom djetetu svake noći i nikada se nisam osjećala tako usamljeno kao tada – rekla je.

Podsjetimo, Jessie je u studenom sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj drži test za trudnoću, a u pored fotografije je napisala emotivan opis kojim je opisala kako se osjeća nakon gubitka bebe.

- Još jučer ujutro sam se smijala s prijateljicom govoreći: 'Ozbiljno, kako ću sutra navečer izdržati svoj nastup u LA-u a da ne kažem publici da sam trudna?' Već jučer poslijepodne brinulo me kako ću odraditi nastup bez da se slomim... Nakon trećeg ultrazvuka rekli su mi da se više ne čuju otkucaji srca.. Jutros. Osjećam se kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama. Možda ću zažaliti što sam ovo objavila. Možda i neću. Ne znam - zaključila je pjevačica tada.

