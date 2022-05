Borna Kotromanić prepričala iskustvo iz Maroka: 'Potpuno smo nesvjesni da smo ustvari jako nasamareni'

Uvijek su me vukle daljine i želja da proputujem svijet, a život mi je podario tu mogućnosti tako da sam s djecom obišla skoro sve kontinente - započinje svoju priču o putovanjima Borna Kotromanić. Kada smo je upitali koje to putovanje pamti kao posebno, odlučila je da je to odmor u Marakešu, gradu koji je posjetila nekoliko puta. Kaže i kako danas više uživa u miru i ljepoti vlastitog doma, pa joj pandemija nije pretjerano uništila planove, no ipak se odmora u Maroku uvijek rado prisjeti.

- Izdvajam ovaj grad jer je u pitanju jedina izvaneuropska destinacija na koju smo se ja i djeca vraćali puno puta. Puno je dostupnije u smislu letova koji su kraći, nema velike vremenske razlike pa niti potrebe za privikavanjem na nju. U Marakeš smo često odlazili kada smo živjeli u Parizu, a letovi su dostupni i nekoliko puta dnevno jer su u pitanju dva grada koja su i kulturološki povezani kroz prošlost - govori nam Borna.

Dodaje i kako unatoč kratkom letu ipak dolazite na odmor u drugu klimatsku zonu, pa ako ne želite putovati do Maldiva ili Kariba, Maroko je idealna opcija za sve koji vole uživati u suncu. Zemlja isto tako nudi bogatu kulturu, bogatu povijest i različitu tradiciju i klimu, što je za nas razmažene Europljane, koji volimo tako raznovrsnu ponudu, idealno mjesto za putovanje jer iako će nas na svim tim dalekim destinacijama oduševiti i prekrasne plaže i sunce, Borna vjeruje da ako nema u ponudi bitnog kultnog sadržaja - nešto na tom putovanje onda ipak nedostaje.

Foto: Privatna arhiva

- Marakeš sam posjetila 6-7 puta kroz godine i ne mogu reći da se moj dojam bitno promijenio. S vremenom se čovjek ulijeni i voli putovati na iste destinacije i boraviti u istim hotelima te uživati u ponudi za koju zna da je dobra. U jednom trenutku dolazi do zasićenja, više nisi gladan nečeg novog i shvatiš da ne postoji neka bitna razlika između vrhunskog hotela u Parizu ili Dubaiju, da je to više-manje nalik jedno drugome. Manje želiš eksperimentirati, a više te veseli opet doći na jednu tako egzotičnu destinaciju koja ti je već bliska i poznata - ističe.

Kako svoj odmor provodi u luksuznim hotelima, zanimalo nas je i može li usporediti uslugu i ponudu s onim što zahtjevni turisti mogu dobiti na našoj obali - Uvijek se rado vraćam Dubrovniku i hotelu Bellevue i mislim, što se tiče Dubrovnika kao destinacije, da mi zaista imamo svjetsku uslugu, uz bok svjetskim najluksuznijim destinacijama i lokacijama, što na žalost nije slučaj za cijelu Hrvatsku, ali za Dubrovnik vrijedi svakako. Voljela bih spomenuti i Zagreb i Hotel Esplanade u kojem sam često gost pa imam razloga reći da i tu postoji svjetska usluga i jedna duga tradicija besprijekornog hotelijerstva - uspoređuje nam Borna.

Lanac hotela Aman u Maroku ističe kao najdraži lanac ekskluzivnih hotela, a njihova specifičnost je da su uvijek arhitektonski savršeno uklopljeni u lokalnu arhitekturu te da su koncipirani tako da imate osjećaj da ste u svojoj vili a ne u hotelu. Amanjena je postigla svjetsku slavu kada je u njoj David Beckham proslavio jedan od svojih rođendana.

Foto: Privatna arhiva

- Taj hotel je više puta ugostio moju obitelj i u njega smo počeli dolaziti još dok su bili djeca; prvi put 2004., posljednji put za doček Nove 2017. godine. Amanjenu krase i dva umjetna jezera, a uz dva bazena i vrhunski spa, svaka vila ima i svoj privatni. Oduševljava i bogata vegetacija u samom hotelu, ali i gdje je to moguće u samom gradu, posebno datuljaste palme koje su moje omiljeno stablo, a po kojima se Marakeš i prepoznaje. On je zelena oaza, nedaleko od pustinje i oskudnosti planinskog lanca Atlas. U prekrasnim vrtovima još jednog bisera hotelske ponude Marakešu stoji hotel La Mamounia, u samom centru grada, nedavno renovirana zablistala je ponovo u svom punom sjaju, dizajner interijera zadužen za njen makeover bio je Jacques Garcia, koji je svjetsku slavu stekao uređenjem hotela/restorana Costes u Parizu. Ovaj hotel preferira pariška elita, uz sav njegov šarm prilikom jednog boravka zamjerila mi se prevelika buka i nakrcan bazen prepun glasnih Francuza tako da Amanjena pruža bolji odmor za dušu i osjetila - otkriva.

Kao jedno od omiljenih mjesta u gradu izdvaja i muzej/vila Majorelle, nekada u vlasništvu legendarnog francuskog modnog kreatora Yves Saint Laurenta. Okružena je bujnom vegetacijom i u njoj dominira prekrasna kobalt plava boja koja je često krasila modne podije kao jedna od najdražih boja s Yvesove palete. YSL je pokopan u njenom dvorištu i tu njegovi obožavatelji mogu odati počast ovom modnom geniju koji je upravo u Marakešu pronalazio inspiraciju za svoj opus, tu bi pripremao svoje kolekcije opijen poviješću, kulturom, egzotičnim bojama i mirisima i u društvu brojnih prijatelja tu je proveo po vlastitim riječima najljepše dane svog života.

Marokansku kuhinju isto tako obožava, a posebno jedno tradicionalno jelo, koje i sama često priprema za svoju obitelj.

- U pitanju je jelo tažin (tajine), a zapravo se radi o sjevernoafričkom jelu, koje je naziv dobilo upravo po zemljanoj posudi u kojoj se kuha. Tažin se sastoji od poklopca i baze i u njoj se na vatri priprema ovo tradicionalno jelo koje se uglavnom sastoji od mesa, piletine ili janjetine s povrćem i kus-kusom. Marokanci to jelo često jedu rukama. I sama sam kupila tu posudu za pripremanje jela, koje se vrlo jednostavno priprema kod kuće; malo ulja, malo vode, začina, povrća i mesa, a posebno je i po tome što se jako dugo kuha, ali to nije ništa neuobičajeno za marokansku kuhinju. Mogli bismo reći da je to neki tip naše peke gdje toplina do namirnica prodire sa svih strana, pa se meso na kraju rastapa u ustima. Moja djeca ovo jelo obožavaju - otkriva nam svoje najdraže jelo marokanske kuhinje.

Foto: Privatna arhiva

Osim navedenog jela, Borna ističe kako obožava tradicionalna marokanska jela, a posebno izdvaja restoran Yakutt koji je jedan od najpoznatijih i najekskluzivnijih restorana u Marakešu, a kad u njega dođete, doživite potpuno senzorsko uranjanje u zvukove, boje, okuse i arhitektu starog grada. U sam restoran dolazite prekrasnim, živopisnim starim ulicama, zatim ulazite u palaču gdje se na više katova nalaze prostori restorana. Možete uživati u sljedovima, neograničenim količinama tradicionalnih jela koje poslužuju konobari obučeni u tradicionalnu odjeću. U ovako vrhunskim restoranima možete uživati i u finom vinu, a nadasve marokanskoj glazbi.

- Ljudi često pogrešno misle da se radi o "ekstremističkom" sustavu, ali to je daleko od istine. Marokanci su imali sreće sa svojim vladarima koji nisu bili skloni "zatvaranju" i nisu bili gluhi na želje svog stanovništva i njihove potrebe te su promjene rado uključivali u svoju tradiciju, ali i vladavinu. Rijetki su koji su se uspjeli održati kao monarhija, dokaz da se treba razvijati i mijenjati stvari u službi napretka ali i opstanka. Sve što je rigidno mora odumrijeti - veli.

Kada putuje s djecom, uvijek se pobrine da svatko uživa u aktivnostima koje voli i da nitko nije pod pritiskom želja onog drugog. Njena djeca posebno uživaju u golfu pa je uvijek u blizini golf teren na kojem dnevno provedu nekoliko sati.

- Ja se za to vrijeme opuštam uz bazen, a navečer svi uživamo u bogatoj gastronomskoj ponudi. U Marakešu naravno postoji uvijek opcija izleta u pustinju koja nije daleko, organiziraju se odlasci s džipovima ili manjim avionima, pa smo i to doživjeli. Uživali smo u pješčanim dinama, jahali smo i na devama, što je bilo jako neudobno. Interesantni su bili susreti s raznim plemenima, beduinima i Tuarezima…. Ta plemena se međusobno razlikuju, imaju različite pustinjske običaje i navike življenja i u skladu s tim razlikuju se njihovi ukrasni i uporabni predmeti. Zanimljivo mi je bilo saznati da Tuarezi, koje se često sele, imaju posebne tepihe koje uvijek nose sa sobom, koji su vrlo lijepi, no rađeni su od slame koja ne trune i stoga su jako lagani, jer kako su neposredno u pokretu i teret mora biti što lakši.

Foto: Privatna arhiva

Upozorava sve putnike koje požele posjetiti Maroko i kupovati stvari, bilo gdje a posebno na tržnicama, da treba ići s vodičem koji će te zaštiti od prevaranata i lopova jer oni uvijek nastoje nešto prodati od 100 do 10000 skuplje od neke realne cijene.

- Cjenkanje pali, ali oni polaze od toga da ćete se vi kao Europljani cjenkati i onda je lako ispasti naivan jer dok se mi "kao" uspješno cjenjkamo i dobijemo željeni popust, potpuno smo nesvjesni da smo i s tim velikim popustom ustvari jako nasamareni - upozorava Borna.

