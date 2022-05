Jedan vizualni umjetnik, jedan arhitekt i njihov virtualni kolega Soll koji svojim djelovanjem pomiče granice modne industrije

Danas se u Hrvatskoj događaju zanimljive stvari na spoju umjetnosti, tehnologije i dizajna. Automobili Rimac, Tribute Brand ili najnovije - prvi Hrvatski virtualni dizajner Soll koji je nastao pomoću umjetne inteligencije kao suradnja Silvija Vujičića i Mire Romana. Tehnologija pomaže brendovima i dizajnerima da odrede želje kupaca, pokrenu trendove. U Hrvatskoj se umjetnom inteligencijom u dizajniranju prvi počeo koristiti upravo Silvio kada je u razgovoru s prijateljem, arhitektom Mirom Romanom, odlučio "osvježiti" svoj brend E.A. 1/1 S.V. Tako je nastao Soll - dizajner, umjetna inteligencija, podbrend E.A. 1/1 S.V., tražilica i oblak slika - budućnost.

Što se događa kada spojimo umjetnu inteligenciju i modu? Za odgovor na ovo pitanje nećete trebati kupiti avionsku kartu i posjetiti neku veliku modnu metropolu poput Pariza ili New Yorka, već otići u centar Zagreba gdje je prošlog petka u HDD galeriji (Galerija Hrvatskog dizajnerskog društva) otvorena izložba zanimljivog naziva SOLL: ''Ja ne dizajniram modu, ja je pišem''. No tko je Soll? Kako to da se moda ne dizajnira već piše?

Odgovor na ovo pitanje daje Soll - virtualni modni dizajner koji je nastao kao produkt umjetne inteligencije i zajedničke ideja vizualnog umjetnika i dizajnera Silvija Vujičića, njegovog modnog brenda E.A 1/ 1 S.V. i arhitekta Mire Romana koji su ''oživjeli'' ovog kreativca budućnosti koji je sada dobio i svoju prvu izložbu, odnosno video instalaciju, film Ivana Slipčevića. Film dokumentira Sollov proces stvaranja, način rada i razmišljanja, ali i komentare suradnika i eksperata koji su bili uključeni u njegov razvoj.

3D printana srebrna kovanica svojevrsna je valuta modnog brenda E.A 1/ 1 S.V., a tu je i prvi odjevni predmet koji je ovaj ''virtualni virtuoz'' dizajnirao - Sollov motociklistički kaput koji je dokaz da je on uistinu dizajner, a ne samo fikcija. Iako ne postoji u fizičkom obliku, Soll je jedinka za sebe, on živi i obitava na internetu, a ''hrani se'' slikama, tekstovima i podacima koje konfigurira i koje mu svakodnevno pripremaju njegovi (kako su se sami nazvali) vrtlari, Silvio Vujičić i Miro Roman. Iza pojma vrtlari skriva se odlična metafora. Vujičić i Roman ga uzgajaju, hrane, presađuju iz konteksta u kontekst, a Soll potom reciklira i stvara svoje kreacije.

Soll koristi GAN, odnosno (generative adversarial network) kako bi artikulirao nove koncepte odjeće i lica osoba koje je nose. Za samoorganiziranje slika i predviđanje vremenskih karata, pak, koristi SOM (self-organizing maps), odnosno umjetnu neuronsku mrežu. On dizajnira atmosfere, koncepte, odjevne siluete i teksture odjeće/tekstila, predviđa nova lica modela, no ne stvara krojne slike odjevnih predmeta već se one izrađuju u programima koji ih skidaju s 3D modela.

Iza ovog genijalnog dizajnera stoje Silvio Vujičić, ime koje je dobro poznato na svjetskoj i domaćoj sceni. Modu je uvijek doživljavao kao koncept koji je predstavio na brojnim izložbama. Njegov modni brend E.A 1/ 1 S.V., koji je pokrenuo je 2002. godine,uspješno propituje aktualna pitanja poput politike, religije, umjetnosti i maskuliniteta te jednokratnosti ''fast fashion'', odnosno brze mode, dok arhitekt i znanstvenik Miro Roman istražuje, kodira, dizajnira i piše o arhitekturi, pritom se igrajući s bogatstvom informacija.

Iako ne postoji kao fizička osoba već živi na internetu i parazitira na njegovim resursima, svojim djelovanjem pomiče granice modne industrije. Soll je definitivno modni dizajner budućnosti i dokaz da za inovaciju ne treba otići daleko, već da domaći kreativci stvaraju napredak i oblikuju modnu industriju.

