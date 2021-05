Sharon Stone ponovno izaziva, pokazala je skladnu figuru u sedmom desetljeću: 'Nevjerojatna žena'

Glumica Sharon Stone (63) bila je san većine muškaraca zahvaljujući ulozi u erotskom trileru "Sirove strasti", a i danas, gotovo 30 godina kasnije, izgleda fenomenalno. na Instagramu je objavila fotografiju snimljenu na bazenu ispred njene kuće. Sharonin psić Joe vratio se od veterinara, a glumica se odmarala s njim na ležaljci. Na sebi je imala samo jednodijelni kupaći kostim.

"Sharon, izgledaš spektakularno", "Nevjerojatna žena", "Božica", samo su neki od komentara pokraj fotografije koja je dobila gotovo 125 tisuća lajkova.

Foto: Instagram

Za razliku od većine zvijezda Hollywooda, Sharon nije pobornica estetske kirurgije i tvrdi kako nikada ne bi otišla pod nož jer svoju tjelesnu formu i mlađahni izgled sasvim dobro održava redovitim vježbanjem i zdravom prehranom. Svoj prirodni izgled glumica često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje nerijetko pozira u kućnom izdanju i bez šminke.

Glumica koja je za ulogu u "Casinu" zaradila nominaciju za nagradu Oscar bila je u braku dva puta: s Michaelom Greenburgom od 1984. do 1987. i Philom Bronsteinom s kojim se rastala 2004. godine, a u braku su bili šest godina. Prije dvije godine bila je u vezi s 19 godina mlađim Angelom Boffom. No veza je pukla, a Sharon je od tada sama. Prije dvije godine nasmijala je pratitelje kada je kazala kako su je blokirali na aplikaciji za traženje partnera, jer nisu povjerovali da je to stvarno ona.

