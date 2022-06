Sharon Stone (64) mamila uzdahe u pripijenoj haljini, obožavatelji joj poručili: 'Božanstvena''

Glumica Sharon Stone (64) prošetala je crvenim tepihom filmskog festivala u Cannesu na premijeri biografskog filma o Elvisu i oduševila obožavatelje, kako su mnogi komentirali, možda najboljom haljinom na ovogodišnjem izdanju festivala.

Sharon je za ovu prigodu odabrala pripijenu crvenu haljinu talijanskog modnog dvojica Dolce & Gabbane koja je dizajnirana posebno za nju. Kombinaciju je upotpunila sunčanim naočalama, satenskim sandala i crvenom torbicom.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "Elvis" Out of Competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, May 25, 2022. Sharon Stone poses. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Glumica je na svom Instagram profilu podijelila snimku iz hotela prije odlaska na crveni tepih, a pratitelji nisu mogli sakriti oduševljenje te su joj uputili brojne komplimente.

''Wow'', ''Predivna si'', ''Divna'', ''Kakva kombinacija, uživaj'', ''Jedna i jedinstvena Sharon'', ''Jednostavno savršena'', ''Elegantna i jedinstvena'', ''Divna haljina'', ''Crvena je tvoja boja'', ''Božanstvena'', ''Kraljica'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, prošlu godinu obitelj slavne glumice obilježile su loše vijesti. U kolovozu ove godine Sharon je objavila kako je život njezinog nećaka u opasnosti, a onda je nekoliko dana kasnije podijelila informaciju kako je 11 mjeseci star River William Stone preminuo jer su mu otkazali svi organi. Krajem studenog uputila je molbu svojim obožavateljima da se mole za zdravlje njezine majke Dorothy Marie Stone.

- Pomolite se za Dorothy Marie Stone, moju mamu, koja je večeras doživjela još jedan moždani udar. Hvala vam - napisala je tada glumica na društvenim mrežama. Moždani udar u obitelji Stone proživjela je i sama Sharon, ali i njezina baka i zato je glumica odlučila u javnosti ukazati kako pomoći onima koji su imali moždani udar i nose se s posljedicama.

