Severina u rodnom gradu pozirala u vrućim hlačicama i oduševila obožavatelje

Severina Kojić sinoć je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj u vrućim hlačicama pozira u splitskoj Marmontovoj ulici. Fotografija je vrlo brzo dobila više od 50 tisuća lajkova.

- [Marmontova ulica] meni najdraža jer je posebna, najviše prehodana, po njoj smo trčale poslije škole iz 'nove muzičke' u Cheerija na najbolje tople sendve u bubli i bombice. Na vrhu kula od Bastiona, tu san čekala bus šesticu za Sućidar (ako neko pita... siromašna četvrt, Braće Santini 10...),a prema dole se spuštaš drito u bili svit, jer je dole more. Po sredini livo, smrdi sa peškarije, a priko puta desno na Prokurativama su se pivale neke antologijske pisme. Naprimjer, uživo slušaš Olivera Oprosti mi pape iz Marmontove jer nemaš kartu za splitski festival. I onda se mi ekipa, posli škole preko Marmontove spustimo do rive, sidnemo na klupu, jedemo buble i vonjamo onaj miris rive s kojim smo odrasli... Ala koji gušt... Tog vonja više nema, neko bi reka 'Fala svetom Frani', ali osjećaj da me doli čeka najlipša riva je isti, istijacti... letin, napisala je pjevačica i odmah dobila brojne komplimente za izgled.

Foto: Instagram

Podsjetimo, posljednjih mjeseci sve više se priča kako u braku između Severine i Igora Kojića više ne cvjetaju ruže. Već neko vrijeme se nagađa kako Severina više nije u tako dobrim odnosima s obitelji Kojić, a prema pisanju nekoliko medija u Srbiji navodno se Severina posvađala sa svekrom i svekrvom dok je bila u karanteni u njihovom domu u Beogradu. Navodno je do svađe došlo nakon što je pjevačica sugerirala da malo preurede kuću.

U travnju se Severina vratila u Zagreb, ali njezin suprug Igor ostao je u Beogradu i od tada nisu zajedno viđeni u javnosti, a šuška se da su i pred razvodom. Igor je posljednjih dana boravio na Kosovu, odakle je redovito na društvenim mrežama objavljivao fotografije i storyje.