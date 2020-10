Simona posve iskreno kroz suze: 'U prostituciju sam upala već sa 16, ali Ante me spasio'

Droga i loše društvo te promiskuitet bili su svakodnevica za Simonu Mijoković, nekadašnju suprugu poduzetnika Ante Gotovca. U emisiji "More milosrđa" na Laudato TV pričala je o svom putu preobraćenja djevojke koja je odlazila na privatne partyje i družila se sa sumnjivim ljudima do sretno udane žene i majke četvero djece.

U suzama je pričala voditelju o svemu što se događalo te priznala da se često poistovjećivala s najpoznatijom grješnicom i bludnicom Marijom Magdalenom. Prisjetila se kako je imala tek 12 godina kada je posegnula za opijatima.

Foto: Youtube screenshot

- Tu su bile cigarete, alkohol, trava, kasnije kokain, dobila sam s 14 godina bulimiju. U svijet prostitucije ušla sam već sa 16 godina - pričala je na rubu suza i pripominjući da je u Samoboru prvi put krenula putem poroka, na prve privatne partyje, u prostituciju.

- A onda sam danas svom suprugu i prijateljici rekla da sam opet baš u Samoboru, gdje sam dotaknula dno, upoznala ljubav svih ljubavi – ljubav koja liječi, oslobađa, koja živi dalje, mog spasitelja, osloboditelja, ozdravitelja, mog ljubljenog Isusa u kojeg je moje srce zaljubljeno već evo bit će u veljači - devet godina - pričala je znatiželjnom voditelju, kojem je otkrila da ju je pateru Liniću doveo bivši suprug Ante Gotovac, kojeg ne smatra bivšim suprugom jer je u pitanju bio građanski brak.

- Ante me doveo, Ante. I hvala Isusu na Anti i pozivam sve ljude koji gledaju da mole za Antu. Ne mogu ga smatrati suprugom jer je to bio građanski brak i tako na to gledam od preobraćenja i to svjedočim. On je bio moj najbolji prijatelj, još jedno dijete koje je lutalo sa mnom po ovom svijetu. S njim sam imala duboke rane i rekla da mu nikad neću oprostiti, ali Gospodin je htio da oprostim kao što je Isus opraštao - tvrdi Simona koja nije znala niti moliti kad je došla na Tabor s Antom.

Posve je otvoreno rekla da njezino preobraćenje nije bilo bez kušnji niti osude okoline. Jednoga je dana primila poziv iz Centra za socijalnu skrb koji joj je želio oduzeti dijete, ali tada je već rekla "zbogom" i drogama i prostituciji. Zbog cijele situacije bila je pod nadzorom psihologa.

Odlučila se tijekom emisije zahvaliti suprugu Stanislavu.

- Nakon Isusa koji me nosi na dlanu, druga osoba koja me nosi na dlanu je moj suprug Stjepan. Imamo četvero djece – Gabrijela je u veselom pubertetu, ostalo troje su mali i jako živahni. Sin Joshua ima sad tri godine i stalno se igra svećenika, molimo Boga da to i postane. Tu su i moje dvije mlađe kćeri – Amalija i Zvjezdana koju sam rodila prije tri mjeseca - tvrdi bivša starleta te kroz smijeh otkriva da će imati još djece "ako je to Božja volja".