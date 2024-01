Severina se za svog sina bori od 2013. godine: Optužbi i prijetnji nije nedostajalo

U utorak je Hrvatsku ponovno iznenadila vijest o još jednom preokretu u sudskoj trakavici između Severine i Milana Popovića. Naime, kako piše Nacional, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ova odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice, navodi spomenuti medij.

Severina nam je u izjavi rekla da joj se "ne da sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su donijeli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja odvjetnica".

– Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dijete, bez kojeg sam bila 20 mjeseci, nećete se igrati s mojim djetetom. S kojim pravom. Moje dijete nije vreća krumpira s kojom ćete trgovati - poručila je oštro pjevačica.

Inače, njezina teška borba za skrbništvo koju prati cijela Hrvatska počela je prije 11 godina, odnosno 2013. godine. Pjevačica je sina na svijet donijela 20. veljače u splitskoj bolnici, no vrlo brzo nakon toga između nje i Milana je bilo gotovo. Pri odlučivanju o prekidu najviše su mislili na sina za kojeg je, kazala je Seve, bolje da odrasta uz jednog sretnog roditelja, nego dva nesretna. Žao joj je što Milan dva mjeseca nije vidio svoje jedino dijete, ali drago joj je što je toliko plemenit da istodobno donira inkubatore i krevetiće za tuđu djecu.

Milan je 2013. godine sve odnio na sud.

- Gospodin Popović nije imao nikakvu potrebu oglašavati se u javnosti i svoj život dijeliti s medijima, kao što takvu potrebu nije imao ni prije nego što je počeo vezu s gđicom Vučković. Stoga nije imao potrebu ispravljati ni demantirati sva nagađanja o njihovoj navodnoj vezi i pomirenjima, sve dok je mogao ostvarivati se u ulozi oca. Kako je vremenom počelo narušavanje dogovora koji se tiču roditeljstva, gospodin Popović nekoliko se puta pokušao dogovoriti s majkom svog djeteta oko zajedničkog, ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgajanju i obrazovanju njihova sina. S obzirom na to da su svi pokušaji komuniciranja oko zajedničkog skrbništva završeni bez dogovora, gospodin Popović je odlučio potražiti pomoć nadležnih institucija Republike Hrvatske kako bi ostvario svoje zakonsko pravo i, naravno, svoju ljudsku potrebu da bude otac svome sinu - stajalo je tada u priopćenju Popovićevog odvjetničkog tima.

Prvo ročište za skrbništvo održano je u rujnu 2013. godine, a tada je donesena odluka da Milan ima pravo viđati sina svaki vikend, ali isključivo u Zagrebu, i to bez prisutnosti pjevačice. Malenog Aleksandra može izvesti i izvan Severinina stana, ali ga je dužan vratiti na vrijeme, stajalo je tada u odluci. Hrvatskoj pop-ikoni dio javnosti to je zamjerio jer je ispalo da želi isključiti oca iz djetetova živo

– Milan je nakon prekida prijetio Severini. Govorio joj je, ako ga ostavi, da će joj se osvetiti, da će je ocrniti u medijima, uništiti joj karijeru, a spominjao joj je i slučaj Anđe Marić. Zbog toga je Severina tražila da Milan njihova sina viđa samo u njezinoj prisutnosti jer se bojala da će ga u suprotnom odvesti izvan Hrvatske i da ga neće htjeti vratiti. Dokaz Milanovih loših namjera je putovnica koju je napravio Aleksandru nelegalno, bez Severinina znanja. Severina je za putovnicu saznala tek prije otprilike dva tjedna i to je bio ključni dokaz da Milan te prijetnje nije izrekao samo u afektu, već da ih je i planirao izvršiti - kazao je tadašnji Severinin menadžer Tomica Petrović.

U ožujku 2014. donesena je prva odluka o skrbništvu nad Aleksandrom. Premda je Popović tražio zajedničko skrbništvo, ono je pripalo Severini, a Milan Popović dobio je pravo posjeta svaki drugi vikend, na najdulje razdoblje od pet dana, s time da će sina moći voditi i izvan zemlje. Također, sutkinja je dosudila i 15.000 kuna alimentacije.

U studenom je Popović podnio novu privatnu tužbu protiv Severine i zatražio da sin tjedan dana bude kod njega, a tjedan dana kod majke.

Nova tužba uslijedila je u ožujku 2015. Popoviće je tražio da mu Severina vrati 308 tisuća eura koje joj je dao dok su bili u vezi. Tvrdio je kako je plaćao rate kredita za stan, lizing za Volkswagen Touareg koji vozi, račune za mobitel, ali i šminku, kao i spotove koje je u to vrijeme snimala. U to nisu uključeni skupi darovi koje je dobivala od Milana, kao ni alimentacija od 15.000 kuna koju plaća svaki mjesec.

Popović je priznao da je zbog njihovih svađa Severina dva puta gubila mlijeko te da se samovoljno četiri mjeseca nije viđao sa sinom. – Dijete je tada bilo malo, majka ga je dojila. Prema savjetima stručnjaka, to je bilo vrijeme kad otac nije bio bitan. Nas dvoje nismo mogli zajedno funkcionirati, što je kod nje izazvalo stres pa je dva puta gubila mlijeko – tvrdio je Popović.

U travnju 2015. Severina je ponovno zaljubljena. Medijima je priznala kako voli Igora Kojića, sina poznatog srpskog pjevača Dragana Kojića Kebe.

U srpnju 2015. Popović je poslao otvoreno pismoo tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću i brojnim institucijama u kojima se žalio na to da je Severina povrijedila privatnost djeteta jer je objavljivala njegove fotografije na društvenim mrežama.

- Moj sin živi u tzv. reality showu, u kojem ga nepoznati ljudi svakodnevno prate i komentiraju, često na najvulgarniji i zastrašujući način. Moj Aleksandar više nema privatnosti, on postaje onaj jadni mali od Severine i onog Popovića - stajalo je u priopćenju.

U kuloarima su se glasno mogli čuti i komentari kako je Milan očito ljutit jer je Severina pronašla novu ljubav, no iz krugova bliskih Milanu to opovrgavaju pa kažu da mu je posve svejedno s kim je Severina u vezi sve dok i on ima pravo odlučivati o dobrobiti svoga sina.

Nakon pola godine veze, Severina se u beogradskom hotelu Crowne Plaza u rujnu 2015. udala za Igora i postala gospođa Kojić, a vjenčanje za 600 uzvanika režirao je danas pokojni slovenski kazališni redatelj Tomaž Pandur.

Popović je u ožujku 2016. pristupio udruzi hrvatskih očeva koji nakon razvoda ili rastave žele ravnopravno s majkama odgajati djecu.

Milan je u siječnju 2017. objavio kako čeka dijete s 29 godina mlađom partnericom, ali i najavio daljnju borbu za skrbništvo. Medijima je i otvorio vrata svog stana u Zagrebu i pokazao kako je uredio sobu za sina Aleksandra,

- Nije istina da svojoj bivšoj partnerici želim oduzeti skrbništvo. Želim da moj sin odrasta sretno i sigurno uz oba roditelja i njihovu ljubav. Obitelj Kojić je sastavni dio života Severine, ali ona ne treba biti i sastavni dio života mog sina - rekao je Popović

U lipnju 2017. stigla je i druga privremena mjera suda po kojoj je Aleksandar trebao tjedan dana provoditi s majkom, a drugi tjedan s ocem.

– Istina je da se i dalje zalažem za ravnopravno podijeljeno roditeljstvo. I dalje stojim kod toga da, kad je jedan roditelj spriječen biti s djetetom, prvo treba ponuditi drugom roditelju da to vrijeme dijete bude s njim. Kroz sličnu sam situaciju prolazio kad sam bio mali. Moj se tata borio za mene s mojom majkom. Išao sam na sud svjedočiti da želim živjeti s ocem. Prolazio sam kroz sve to i pitam se zašto se sad meni događa isto - kazao je Popović.

– U pet godina Popović nikada i nije pokušao nazvati sina telefonom. Prvi ga je put nazvao tek kad mu je to privremenom mjerom odredila sutkinja prije mjesec dana. Dakle, Popovićeva priča o ravnopravnom roditeljstvu obična je floskula kojom želi pridobiti javnost jer on Severini pokušava oduzeti dijete. Dokaz je tome i spor koji je izgubio u Srbiji, a u kojem traži da se njoj oduzme skrbništvo. Trenutačno se u Severininu slučaju na perfidan način dijete prisilno odvaja od majke i zabranjuje mu se da vidi majku 200 dana u godini - kazao je Severinin tadašnji menadžer Tomica Petrović.

Severina je u lipnju 2017. gostovala u RTL Direktu, te je kroz suze kazala kako ne namjerava odustati od bitke nad skrbništvom.

– Mislim da sada nije vrijeme za šutnju. Kao i svaka majka koja se bori za svoje dijete za skrbništvo kažem da su institucije zakazale i da nisu radile svoj posao. Ja sam se stalno vodila time da je šutnja zlato kako bih zaštitila dijete, ali sada znam da moram progovoriti kako bih zaštitila sina.

Kada sam odlučila zauvijek otići iz te veze, a poslije su mi objasnili da sam bila izložena psihičkom maltretiranju, tada mi je prijetio da će mi zagorčati život. Da će uzeti glasnogovornika i da će u medijima pričati o meni. Mislila sam da je samo ljutit, ali rekao mi je da će mi oduzeti dijete i da smo u Americi, da bi me zgazio – kazala je Severina te dodala kako Milan Popović "do treće godine Aleksandrova života" sina nije "vidio 18 mjeseci".

– Na sudu je rekao da je mislio kako muškarac nije potreban sinu u toj prvoj godini života – rekla je Severina. Pritom je otkrila je da zbog stresa nedavno izgubila dijete začeto umjetnom oplodnjom sa suprugom Igorom. Apelirala je na premijera Andreja Plenkovića da ispita rad mjerodavnih institucija, a o Popoviću je rekla:

- On je mene tužio u Srbiji, s namjerom da mi potpuno oduzme skrbništvo.

Odmah nakon toga oglasio se i Popović, te kazao kako mu je žao da je Severina izgubila dijete.

– To kako se majka osjećala i kako je proživljavala te situacije, to je samo ono kako ona to pamti. Žao mi je ako je to shvatila kao psihičko zlostavljanje, nadam se da će to proći i da ćemo uspostaviti normalnu komunikaciju – dodao je Popović.

Na pitanje koliko mu je dijete privrženo i koliko su bliski, kaže: Ja ne objavljujem fotografije sa sinom, no mogu vam reći da je jednako privrženo meni koliko i majci i da će uvijek tako biti. To je termin koji se sve više koristi kod struke - 'dualna privrženost', dokazano je da majka djetetu daje njegu i toplinu, a otac daje avanturistički duh, radoznalost i razigranost - rekao je tada Popović za RTL Direkt.

Milan je u lipnju 2017. dao i veliki intervju za Večernji list, u kojem je kazao kako se protiv njega vodi kampanja koja nije istinita.

- Između nas je puklo kada je trebalo puknuti, očigledno. Zbog toga ne bih nikoga krivio. Jednostavno upoznate nekoga i počnete graditi neki odnos, a kada u jednom trenutku shvatite da taj odnos ne vodi nikamo, bolje je za oboje, a pogotovo u našem slučaju jer smo imali već i dijete, da se rastanemo i da budemo samo mama i tata našem djetetu. Nažalost, vidite koliko je to mukotrpan put preko sudova, što je potpuno nepotrebno. Gubljenje vremena, trošenje državnih resursa... Po meni, mi bismo morali sjesti i dogovoriti se jer ipak smo dvoje odraslih ljudi - rekao je Popović.

U srpnju 2017. ukinuta je privremena mjera po kojoj je Aleksndar trebao provoditi podjednako vremena s majkom i ocem. Slučaj je vraćen na Općinski građanski sud u Zagrebu, na kojem je sutkinja Verica Nikić u veljači 2018. presudila kako će Aleksandar naizmjenično živjeti kod oca Milana Popovića i majke Severine Kojić.

– Severina nije zadovoljna presudom jer smatra da nije dobra za njezina sina i svakako će se žaliti. Konačnu će odluku donijeti viši sud, a do tada sve ostaje po staroj presudi. Prije mjesec dana na istom je sudu donesena presuda da se Popoviću odbija zahtjev da dijete živi s djetetom sedam dana i sedam dana sa Severinom. Nezapamćeno je da se na istom sudu, u vezi istog djeteta donose dvije dijametralno suprotne odluke, da u jednom sutkinja odbija zahtjev Popovića, jer nije u skladu sa zakonom, a u drugom, druga sutkinja, Verica Nikić sudi upravo ono što prva sutkinja smatra nezakonitim. Verici Nikić, sutkinji koja je donijela ovu presudu i sudila protivno interesima Severinina sina, sve su dosadašnje odluke srušili na višem sudu. Svakom normalnom sve je jasno – rekao nam je tada Severinin menadžer Tomislav Petrović.

Tada je Severina nakon Popovićeve tužbe morala s Instagrama maknuti sve Aleksandrove fotografije uz objašnjenje kako majka eksponira fotografije njihovog maloljetnog sina bez suglasnosti oca.

U svibnju ove godine Popovića je ispred zagrebačkog stana dočekala nepoznata naprava, za koju je ustanovljeno da ju je postavio Igor Kojić. – Naprava koja je postavljena ispred moje kuće nalik je na svijeću, ispunjena visoko zapaljivim materijalom nalik na katran i puno je teža od svijeće. Na snimkama se vidi da je naprava gorjela, ali ju je, na svu sreću, vjetar ugasio na vrijeme. Na snimkama se vidi i da je napravu postavio Igor Kojić. Tu napravu predao sam policiji na daljnju obradu. Nisam tražio policijsku zaštitu jer imam osobno osiguranje - kazao je Popović.

Popović je u lipnju za 24 sata govorio o slučaju i kazao kako se nada da će konačno doći kraj suđenju. - Moje generalno iskustvo u radu s institucijama je sljedeće: institucije su trome, ali na kraju ipak dođu do onoga što je najbolje za dijete. Na kraju i pravosuđe presudi ono što je najbolje za dijete, na osnovi mišljenja raznih predstavnika struke. Taj bi proces, po meni, trebao trajati mnogo kraće - tvrdio je tada Popović.

Godinu kasnije, 2019. godine sud je Severini oduzeo skrbništvo. Pjevačica je na konferenciji za medije sredinom listopada te godine, na kojoj je najavljivala svokju nadolazeću turneju "The Magic Tour", optužila školu koju pohađa njen sin Aleksandar za zlostavljanje djeteta. Prozvala je Severina otvoreno oca svog djeteta i bivšeg partnera Milana Popovića, ali i ravnateljicu škole Ljiljanu Klinger zbog nemilog incidenta koji se zbio tjedan prije toga. Njezinu suprugu Igoru, tvrdi pjevačica, učiteljice nisu htjele predati dijete nakon nastave nego su ga zaključale u školi te ga dva sata maltretirale. – Događaju mi se u životu jako teške stvari. U petak 11. listopada 2019. u Osnovnoj školi Matije Gupca, gdje moj sin pohađa drugi razred po međunarodnom programu, dogodio se incident kada mom suprugu Igoru, koji uredno sa mnom preuzima dijete iz škole, učiteljice nisu htjele predati dijete, nego su ga zaključale u školi, tjelesno ga i psihički povrijedile, i tako ga držale puna dva sata – počela je Severina.

Prema riječima pjevačice upravo su se Popović i ravnateljica dogovorili da dijete iz škole ne može preuzeti nitko osim Severine znajući da ona zbog priprema za nadolazeću turneju neće uvijek moći doći. – Tako sam jedina majka koja ne može obavljati svoj posao ni biti bolesna. Do danas me nitko iz te škole nije nazvao. Dijete ne želi ići u školu, učiteljice su ga vukle za ruku, ramena i trbuh i prijetile su mu da će dobiti batine te su vlastitim tijelom sprečavale izlazak iz učionice. Tek nakon dva i pol sata ravnateljica je dopustila da Igor uzme dijete – prepričala je Severina i dodala da posjeduje i liječničku dokumentaciju koja potvrđuje njezin iskaz.

28. studenog iste godine sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila da sin Severine i srpskog poduzetnika Milana Popovića nadalje živi s ocem.

Potom, sredinom ožujka 2020. javno se požalila da je Milan Popović odlučio sebe i sina staviti u samoizolaciju zbog svog putovanja u Austriju 7. i 8. ožujka, o kojem je, kako je tvrdila, uopće nije izvijestio. Već tada je ona bila u Beogradu zbog sina, gdje je ostala do daljnjega, odnosno dok ga ne vidi. Godinu kasnije, 2021. godine, došla je vijest kako je sud u Splitu Severini vratio skrbništvo nakon 20 mjeseci.

"Presuda govori o tome da nikada nije postojao razlog da mi se oduzima dijete. Mreža uhodanih pojedinaca u centrima, na sudovima, u posebnom skrbništvu i kojekakvim poliklinikama priuštila mi je 20 mjeseci tuge i 8 godina sudskog pakla. Znam da nije gotovo, ali znam i da dijete dolazi kući makar na pola vremena. Bitka je dobivena i hvala svima koji su uz mene, koji su vjerovali u sustav i poštenje, a korupcija će, nadam se, biti razotkrivena sva oko ovog i sličnih predmeta...", rekla je tad Severina.

I posljednje što se dogodilo jest odluka Vrhovnog suda da poništi tu presudu iz 2021. godine.

