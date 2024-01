Iva Todorić s torbicom od 11 tisuća eura: Druge žene o njoj mogu samo sanjati

Kći poduzetnika Ivice Todorića, Iva Todorić na društvenoj mreži Instagram često objavljuje zanimljive fotografije, ondje se krije pod imenom 'Srculence' te joj pratitelji, a i ona sama objavljuju fotografije stvari ili situacija u obliku srca. Zagrepčanka Iva koja godinama živi na visokoj nozi te odijeva skupocjene krpice o kojima drugi mogu samo sanjati, pozirala je u ljubičastoj kombinaciji, a cijelu je podignula na novu razinu sa skupocjenom torbicom Kelly 32 kultnog brenda Hermes.

Cijena torbice nije poznata, a ovaj model iznosi minimalno 11 tisuća eura. Ovakva torbica može doseći i do nekoliko stotina tisuća eura, ovisno o tome koje je kože – krokodilske ili nojeve… Za ovakvu torbicu ne možete samo ušetati u Hermes prodavaonicu, već ju mogu kupiti samo uglednici i ljudi iz visokog društva te platne moći. Hermes je poznat po tome da rijetko svojim klijentima daje na izbor torbice, već im ponudi dvije opcije od koje trebaju izabrati jednu. Ovakva torba je investicija zato što joj s godinama raste i novčana vrijednost, a s obzirom na to ne možemo točno procijeniti vrijednost njezine, možda iznosi i više od 11 tisuća eura.

Kći Ivice Todorića je poznata po tome da ima nekoliko Birkin i Kelly torbica u svojoj kolekciji pa možemo zaključiti kako je ona prava zaljubljenica u skupocjenu modu. Za ovu priliku Iva je u šetnji gradom odabrala ljubičasti pulover, plave jeans hlače, bordo teddy kaput poznatog brenda MaxMara te je u jednoj ruci držala otkopčanu Kelly torbicu baš kao što to čine one prave it djevojke iz filmova i serija. Cijelu kombinaciju je začinila i s ljubičastom kapicom…

Podsjetimo, početkom siječnja Iva je proslavila svoj 48. rođendan. Tada je plavuša nosila šljokičastu haljinu do ispod koljena i crne cipele s platformom. - Hvala svima koji ste me došli iznenaditi i sa mnom dočekati ulazak u 48. - napisala je uz video na kojem je prijatelj Ante Jurković, inače poznati cvjećar, uvodi u prostoriju gdje su je dočekali s pjesmom 'Sretan ti rođendan' i konfetima.

Naravno, Iva je imala tortu s motivom srca. Bila je riječ o torti na nekoliko katova, koja je bila prekrivena crvenim srcima, a na vrhu su bile prskalice. - Riječi su suvišne - napisala je uz video na kojem pjeva pjesmu 'Božanstvena ženo' Miroslava Ilića i pleše pokraj torte.

