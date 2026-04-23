Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRELJUB

Sportska novinarka dala otkaz nakon što su objavljene fotografije na kojima je snimljena s oženjenim trenerom

NFL: Detroit Lions at Minnesota Vikings
Foto: Jeffrey Becker/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
23.04.2026.
u 06:00

New York Post je prošlog tjedna objavio fotografije Mikea Vrabela i Diane Russini u hotelu u Sedoni, navodeći da su snimljene prije početka sastanka NFL lige koji je započeo 29. ožujka u Phoenixu

NFL novinarka Dianna Russini dala je ostavku u The Athleticu manje od tjedan dana nakon što su objavljene fotografije nje i trenera New England Patriotsa Mikea Vrabela u jednom odmaralištu u Arizoni, što je potaknulo internu istragu u sportskom mediju u vlasništvu New York Timesa. New York Post je prošlog tjedna objavio fotografije Vrabela i Russini u hotelu u Sedoni, navodeći da su snimljene prije početka sastanka NFL lige koji je započeo 29. ožujka u Phoenixu. „Tijekom cijele svoje karijere NFL sam pratila profesionalno i predano te stojim iza svake priče koju sam objavila. Kada se prvi put pojavio tekst u rubrici Page Six, The Athletic mi je pružio nedvosmislenu podršku, izrazio povjerenje u moj rad i ponos na moje novinarstvo, na čemu sam zahvalna. Nažalost, u danima koji su uslijedili komentatori u raznim medijima upustili su se u nagađanja koja nemaju nikakvo uporište u činjenicama“, napisala je Russini u pismu poslanom u utorak glavnom uredniku The Athletica Stevenu Ginsbergu.

„Osim toga, ova medijska hajka razvija se bez obzira na proces provjere koji The Athletic pokušava dovršiti. Situacija se dodatno zaoštrava, potaknuta stalnim curenjem informacija, a nemam namjeru sudjelovati u javnoj istrazi koja je već prouzročila više štete nego što sam spremna prihvatiti. Umjesto da to dalje traje, odlučila sam se sada povući – prije isteka svog trenutačnog ugovora 30. lipnja. To ne činim zato što prihvaćam narativ koji se stvorio oko ovog slučaja, već zato što mu ne želim davati dodatni prostor niti dopustiti da definira mene ili moju karijeru.“

Nakon objave fotografija, i Vrabel i Russini, koji su oboje u braku, dali su izjave za Post umanjujući značaj onoga što fotografije prikazuju. Russini je izjavila da „ne prikazuju skupinu od šest osoba koje su tog dana bile zajedno“. Vrabel je rekao: „Te fotografije prikazuju potpuno bezazlenu interakciju i svaka drugačija interpretacija je smiješna.“ Izvori su potvrdili za ESPN da je digitalni medij Timesa pokrenuo istragu o Russininu ponašanju nakon izvještaja portala Front Office Sports. Ta odluka uslijedila je nakon što je Ginsberg ranije izjavio za Post da fotografijama „nedostaje ključni kontekst“ te je pohvalio njezin rad u The Athleticu. Vrabel, koji je kao igrač osvojio tri Super Bowla s New Englandom, priprema se za svoju drugu sezonu kao trener Patriotsa. Prošle sezone proglašen je najboljim NFL trenerom prema izboru Associated Pressa nakon što je momčad doveo do omjera 14-3, iako su sezonu završili porazom u Super Bowlu od Seattlea. 

NFL: Detroit Lions at Minnesota Vikings
1/17

Ključne riječi
showbiz Preljub NFL sportska novinarka Dianna Russini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Naime, glumica je otvoreno progovorila o teškim trenucima s kojima se suočila nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke. U iskrenom eseju objavljenom 21. ožujka u časopisu New Yorker, otkrila je ne samo svoju dijagnozu, već je s javnošću podijelila i detalje iznimno teškog razdoblja u kojem se suočavala s vlastitom smrtnošću dok su joj istovremeno oba roditelja umirala u hospicijima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!