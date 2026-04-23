Sportska novinarka dala otkaz nakon što su objavljene fotografije na kojima je snimljena s oženjenim trenerom

NFL novinarka Dianna Russini dala je ostavku u The Athleticu manje od tjedan dana nakon što su objavljene fotografije nje i trenera New England Patriotsa Mikea Vrabela u jednom odmaralištu u Arizoni, što je potaknulo internu istragu u sportskom mediju u vlasništvu New York Timesa. New York Post je prošlog tjedna objavio fotografije Vrabela i Russini u hotelu u Sedoni, navodeći da su snimljene prije početka sastanka NFL lige koji je započeo 29. ožujka u Phoenixu. „Tijekom cijele svoje karijere NFL sam pratila profesionalno i predano te stojim iza svake priče koju sam objavila. Kada se prvi put pojavio tekst u rubrici Page Six, The Athletic mi je pružio nedvosmislenu podršku, izrazio povjerenje u moj rad i ponos na moje novinarstvo, na čemu sam zahvalna. Nažalost, u danima koji su uslijedili komentatori u raznim medijima upustili su se u nagađanja koja nemaju nikakvo uporište u činjenicama“, napisala je Russini u pismu poslanom u utorak glavnom uredniku The Athletica Stevenu Ginsbergu.

„Osim toga, ova medijska hajka razvija se bez obzira na proces provjere koji The Athletic pokušava dovršiti. Situacija se dodatno zaoštrava, potaknuta stalnim curenjem informacija, a nemam namjeru sudjelovati u javnoj istrazi koja je već prouzročila više štete nego što sam spremna prihvatiti. Umjesto da to dalje traje, odlučila sam se sada povući – prije isteka svog trenutačnog ugovora 30. lipnja. To ne činim zato što prihvaćam narativ koji se stvorio oko ovog slučaja, već zato što mu ne želim davati dodatni prostor niti dopustiti da definira mene ili moju karijeru.“

Nakon objave fotografija, i Vrabel i Russini, koji su oboje u braku, dali su izjave za Post umanjujući značaj onoga što fotografije prikazuju. Russini je izjavila da „ne prikazuju skupinu od šest osoba koje su tog dana bile zajedno“. Vrabel je rekao: „Te fotografije prikazuju potpuno bezazlenu interakciju i svaka drugačija interpretacija je smiješna.“ Izvori su potvrdili za ESPN da je digitalni medij Timesa pokrenuo istragu o Russininu ponašanju nakon izvještaja portala Front Office Sports. Ta odluka uslijedila je nakon što je Ginsberg ranije izjavio za Post da fotografijama „nedostaje ključni kontekst“ te je pohvalio njezin rad u The Athleticu. Vrabel, koji je kao igrač osvojio tri Super Bowla s New Englandom, priprema se za svoju drugu sezonu kao trener Patriotsa. Prošle sezone proglašen je najboljim NFL trenerom prema izboru Associated Pressa nakon što je momčad doveo do omjera 14-3, iako su sezonu završili porazom u Super Bowlu od Seattlea.