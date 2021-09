Severina se oprostila od legendarne hitmejkerice: "Ako te ne stave u čitanke, puštat ću mu tvoje pjesme"

Pjevačica Severina (49) na svojem Instagram profilu podijelila je snimku s večere, a emotivnom objavom oprostila se od legendarne hitmejkerice Marine Tucaković.

-Nitko nije znao sakrit suze k'o Marina… Sve ih je izlila u tekstove, u tekstove koje nitko nije pisao kao ona; bila je pismena i muzikalna, zato su se njeni tekstovi organski lijepili za pjesme. Zato je bila najbolja. Barem 50% pjesama koje slušate je ona napisala… Obradila je sve teme ženskih i muških emocija. Pisala je za mnoge izvođače. Imala sam sreću jer je pisala i za mene... 'Srce, imam za tebe tekst...' I pošalje mi 'Imaš pravo'... 'Tridesete'… Ali pamtit ću je po veselju, nagovorila me na 'Silikone', umirale smo od smijeha na tekst, na njen tekst, jer ako je itko bio duhovit, bila je ona. Bile smo 'naše', znala je opčarati ljude svojom nevjerojatnom lucidnošću i duhovitošću… U svojoj borbi za preživljavanje do nekidan me pitala kako sam…- započela je Severina.

- "Kako je mali?" - "Dobro je, Maki… Ako te ne stave u čitanke, puštat ću mu tvoje pjesme… Dobro smo, Maki... Kako si ti?" - "A evo, šta znam, čas dobro, čas loše, ali guram…"

Ide ona, gore, mirna, ide gore… gura… jedna i jedina Marina… Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava… "U jednom danu se rodiš, umreš, zaljubiš, upoznaš osobu koja ti promeni život, u jednom danu se sve dogodi..." Pamtim je ovakvu…

Podsjetimo, nakon duge i teške borbe s karcinomom Marina je preminula 68. godini života,a bila je jedna od najvećih hitmejkerica na našim prostorima. Proteklih dana zdravstveno stanje bilo joj je jako loše, a nakon nekoliko ohrabrujućih vijesti da stanje ipak ide na bolje uslijedila je ona najtužnija vijest - Marina se ipak nije uspjela izboriti s opakom bolesti, a tužnu vijest medijima je potvrdio Marinin shrvani suprug, glazbenik Aleksandar Radulović Futa.

