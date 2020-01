Severina objavom o djeci raznježila pratitelje na Instagramu

Sva djeca koja su me takla su moja djeca, jer su njihove ruke urezane na mom tijelu kao nevidljive tetovaže. Neprocjenjivo je bogatstvo kad te djeca vole ❤️❤️❤️❤️ #petrovac #crnagora #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #zahvalnazasve #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jan 4, 2020 at 12:23pm PST