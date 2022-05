Severina objavila znakovit video i poslala javnu podršku Mireli Čavajdi, trudnici čiji je slučaj potresao Hrvatsku

Slučaj trudnice Mirele Čavajde potresao je Hrvatsku nakon što je objavila da joj je u 24. tjednu trudnoće magnetskom rezonancijom na Svetom Duhu potvrđeno da beba u njezinoj maternici ima golemi maligni tumor na mozgu zbog kojega su joj šanse da će preživjeti male, a liječnici kojima se obratila su je uvjeravali da joj ne mogu pomoći jer je u Hrvatskoj pobačaj nakon 10. tjedna trudnoće protuzakonit. Njezina priča i dalje je u fokusu javnosti, a Mireli su podršku odlučile javno uputiti i brojne poznate osobe. Među njima je i pjevačica Severina Vučković koja je Mireli dala podršku preko svojih društvenih mreža.

- Kamala Harris za predsjednicu svih žena, pogotovo hrvatskih. Mireli Čavajdi i njenoj obitelji želim puno snage. Uz vas sam s puno nježnosti - napisala je pjevačica uz video isječak govora potpredsjednice SAD-a u kojem govori o pravima žena i pravu na pobačaj.

- Neki republikanski čelnici pokušavaju iskoristiti zakon protiv žena. Kako se usuđuju? Kako se usuđuju reći ženi što smije, a što ne smije raditi sa svojim tijelom? - govori, između ostalog, Kamala u videu.

Podsjetimo, Mirela je danas otkrila da njezinu dokumentaciju šalju na drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC Zagreb. - Primili su me odmah. Doktor mi nije dao nikakve detaljne informacije, ali su dali do znanja da bi bilo bolje da se dijete rodi pa da ga oni pokušaju spasiti. Zapakirali su dokumentaciju za drugostupanjsko povjerenstvo preda mnom i pozvali šofera da to odnese na Rebro. Mogu odmah danas početi donositi odluku da li će mi napraviti zahvat ili ne. Rekla sam im da imam dogovoren termin u Sloveniji i da ih molim da odluka bude sutra. Kazali su mi da se ne nadam previše jer "mi ne možemo ubiti dijete". Doktor me doslovce pitao: "Da li biste vi ubili dijete s tumorom koje ima dvije godine?". Sramotno. Podsjetila sam da mi je njegova struka dala nepovoljne prognoze i rekla da će dijete ili umrijeti ili živjeti s teškim oštećenjima. To su utvrdili još 19. travnja, a oni sad tek šalju nalaze neuropedijatrima pa bih pitala gdje su svi skupa bili do sada - rekla je Mirela Čavajda, 39-godišnja Zagrepčanka za Večernji list kojoj su u poodmakloj trudnoći utvrdili da dijete u maternici ima ogroman tumor koji pritišće mozak i zbog kojeg ili neće preživjeti ili će živjeti s teškim oštećenjima.

